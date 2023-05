Place à la 46e édition de La Trotte

Le 27 mai, c’est le temps de participer à la 46e édition de La Trotte, événement sportif de Forestville regroupant le vélo, la course à pied et la marche.

L’activité est de retour à sa date d’origine, qui se veut être le samedi de la dernière fin de semaine du mois de mai.

« Dans les dernières années, on changeait la date selon les autres événements, mais maintenant, on revient à La Trotte de mai, comme on l’appelait avant », informe la présidente du Club La Trotte, Manon Foster.

Voici donc l’horaire de la journée :

9 h à 12 h : inscriptions sur place (cafétéria de la polyvalente des Rivières)

10 h : course de vélo pour les enfants

11 h à 13 h : dîner personnel ou hot-dogs vendus sur place

13 h 15 : course 1 km filles

13 h 30 : course 1 km garçons

13 h 45 : marche et course 2,5, 5 et 10 km

15 h 30 : remise des médailles et des nombreux prix de participation

De la musique et des jeux gonflables seront de la partie toute la journée. Un grand prix sera aussi tiré, soit un vélo pour enfant offert gracieusement par la pharmacie Brunet de Forestville.

« On vous attend en grand nombre pour du plaisir, du rire et du dépassement de soi », conclut Manon Foster.