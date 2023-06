Alerte de smog en Haute-Côte-Nord

Une alerte de smog est prévue pour la région de la Haute-Côte-Nord. Les conditions atmosphériques actuelles sont susceptibles d’entraîner une détérioration de la qualité de l’air sur le territoire ce lundi. La Direction de santé publique désire informer la population des risques pour la santé associés au smog.

Le smog contient une concentration élevée de particules fines et d’ozone qui peuvent aggraver ou provoquer des symptômes chez les personnes fragiles ou vulnérables.

« Il est donc recommandé aux personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes, les aînés, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de problèmes cardiaques, ainsi que celles qui souffrent déjà de maladies respiratoires, comme l’emphysème et la bronchite chronique, de diminuer leur exposition et de se limiter aux activités essentielles », fait savoir Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

La Direction de santé publique préconise de demeurer à l’intérieur de sa résidence, de fermer ses fenêtres, de limiter les échanges d’air avec l’extérieur, et d’éviter toute activité physique intense près des axes routiers.

« En cas de maladie cardiaque ou pulmonaire, suivez les conseils de votre médecin relativement à ce

que vous devez faire quand le niveau de smog est élevé », peut-on lire dans la correspondance.

La population est invités à consulter le service Info-Santé au 8-1-1 ou un médecin en cas de malaises. Le CISSS de la Côte-Nord poursuit le suivi de la qualité de l’air, et des mises à jour seront diffusées au besoin.