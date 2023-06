Réouverture jeudi pour le pont Touzel

Le pont Touzel rouvrira jeudi en matinée pour les véhicules légers, confirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Un véhicule léger est un véhicule de promenade tels que : automobiles, véhicules utilitaires sports, minifourgonnettes ou motocyclettes. Les remorques, véhicules récréatifs, autobus et camions lourds seront donc exclus de circuler sur le pont Touzel.

« Toute la Minganie est sur le qui-vive depuis le 30 mai dernier, en raison de la fermeture du pont Touzel. À travers cette situation, les intervenants et les citoyens ont été des plus collaborateurs et je tiens à les remercier de leur grande résilience. Une fois de plus, les Nord-Côtiers ont démontré leur capacité d’entraide et de collaboration », a affirmé la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.