Prix Artisan de la Fête Nationale Côte-Nord : Claude Brassard honoré

Claude Brassard, l’ancien directeur des loisirs, culture et patrimoine à la municipalité de Tadoussac, a reçu le prix Artisan de la Fête nationale Côte-Nord 2023, l’un des 10 à avoir été remis dans la province.

Créé en 2009, le prix Artisan régional est octroyé afin de souligner la contribution d’organisateurs et de bénévoles qui sont, année après année, plusieurs milliers à œuvrer partout au Québec.

« Les deux bras m’ont tombé », déclare d’emblée celui qui a aidé à organiser les fêtes de la St-Jean-Baptiste à Tadoussac une quinzaine d’années durant.

« C’est une fierté, mais pas seulement pour moi. Ça prend des gens pour réaliser des événements à gros déploiement comme la Fête nationale, et je pense à tous ceux qui ont y contribué comme les organisations ou les bénévoles à travers les années », ajoute-t-il.

La Fête nationale régionale à Tadoussac

« Ça me ramène à me rappeler les événements des Fêtes nationales à Tadoussac », explique celui qui est maintenant directeur du développement économique, social, culturel et touristique à la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Claude Brassard a eu la chance d’organiser la Fête nationale régionale de la Côte-Nord à Tadoussac en 2014, et en garde un excellent souvenir.

« L’édition était sur 4 jours. On avait des courses de tacots, une compétition sur le lac de L’anse à l’eau, des jeux sur la plage, et le groupe de musique Loco Locass », se rappelle-t-il.

Le directeur revient sur les autres éditions locales, teintées par le caractère festif de la municipalité de Tadoussac.

« C’est exigeant, mais c’est très valorisant de pouvoir organiser ce type d’activité. En plus qu’à Tadoussac, on sait que ça swing pas mal », lance-t-il avec humour.

« Les fêtes locales offraient de belles programmations avec nos artistes locaux, même si elles étaient de moins grande ampleur que les fêtes régionales. C’est une belle façon pour les citoyens de se réunir pour pouvoir festoyer ensemble », ajoute-t-il.

Les récipiendaires se voient remettre une reproduction d’une œuvre conçue spécialement pour l’occasion par Armand Vaillancourt.

Parole d’un directeur

Claude Brassard constate que les municipalités de notre région offre des programmations de plus en plus riches et variées pour la Fête nationale.

« Aujourd’hui, c’est beaucoup plus dynamique que par le passé. C’est peut-être dû au fait qu’il y ait des agents en développement culturel et en loisirs, ce qui n’existait pas nécessairement partout à l’époque », observe-t-il.

La MRC a d’ailleurs donné un coup de pouce de 10 000 $ à la municipalité de Tadoussac pour la tenue de l’édition 2023.

« Je crois que c’est important qu’on souligne les aides financières accordées. Nous sommes de plus en plus sur le terrain pour aller rencontrer les municipalités, les promoteurs et les entrepreneurs, et ce même s’ils n’ont pas de projets en cours », dévoile Claude Brassard.

« Ce n’est pas toujours dit, et c’est important qu’on en parle. La MRC a plein de programmes pour aider nos entrepreneurs et nos organisations qui leur permettent de bien de développer, et de créer des emplois et de la richesse », indique-t-il.

Questionné à savoir s’il allait être sur les lieux pour l’édition 2023 de la Fête nationale régionale à Tadoussac, Claude Brassard n’hésite pas une seconde : « C’est sûr que je serai présent. Bon Débarras est un bon groupe, et ça va lever », conclut-il.