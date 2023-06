Happening des Arts de Tadoussac : l’ambiance parfaite pour créer

C’est ce qu’ont confié les exposants rencontrés par le Journal durant la fin de semaine créative organisée par le Happening des Arts à Tadoussac. L’événement a encore une fois réussi à attirer les foules, autant d’ici que de l’extérieur, qui ont pu entrer en contact avec les artistes invités.

Mis à part quelques gouttes durant la journée du samedi, les visiteurs et les exposants ont pu profiter d’une fin de semaine ensoleillée qui s’est conclue avec le traditionnel vernissage à la salle Marie-Clarisse de l’Hôtel Tadoussac.

Le Happening des Arts de Tadoussac a pris un pari audacieux en regroupant toutes les formes d’art dans sa programmation, et en délaissant l’accent uniquement posé sur la peinture il y a deux ans.

« C’est un franc succès », commente d’emblée Mathieu Séguin, membre de l’équipe exécutive de l’événement.

« Ce que j’ai remarqué, c’est que le Happening des Arts est en pleine possession de son nom, qui a vraiment quitté la peinture pour s’intéresser à toutes les formes d’art », observe-t-il.

Achalandage local

L’événement, qui en est à sa 15e édition, réussit encore à attirer les curieux d’ailleurs et à mobiliser la population de la région.

De plus, plusieurs familles ont participé au spectacle pour enfants Les Trottinotes en Marionnettes, sur le parvis de l’église Sainte-Croix lors de la première journée.

« On voit beaucoup de gens du village. Je ne m’attendais pas de voir 50 enfants devant l’église pour le spectacle ce matin », s’étonne Camille Paquet, directrice générale du Happening des Arts de Tadoussac.

Pour la directrice le moment fort de cette 15e édition est de « constater la participation des gens du village et des environs ».

« On dirait qu’à cause de la température chaude qui tarde à s’installer de manière définitive, les touristes tardent à venir. Ce qui est bien par contre, c’est de voir les rues remplies quand même », constate-t-elle.

Charmés

Les kiosques offraient tous des œuvres avec leurs propres saveurs, tous orientés vers le fleuve et vers le beau temps.

L’offre artistique comprenait de la poésie, du roman, de la danse, de la céramique, de la photographie, de la pyrogravure, de la sculpture, du textile, de la marqueterie et de la peinture.

« J’avais entendu parler de Tadoussac, mais jamais je ne m’étais imaginé que c’était aussi beau », confie une artiste.

« C’est assez différent des symposiums de peinture habituels, qui sont soit en salle ou à l’extérieur. C’est difficile de battre ça », assure un exposant en désignant la baie de Tadoussac et le fleuve Saint-Laurent avec sa main.

Le public et les artistes ont pu partager leurs impressions sur la multitude d’œuvres présentées au vernissage du dimanche à la salle Marie-Clarisse de l’Hôtel Tadoussac.

Le vernissage du dimanche. Photo Alexandrine Rodrigue

Popularité grandissante

Questionnée sur la teneur de cette édition qui ratisse plus large que la peinture, la directrice générale affiche un sourire.

« Je crois que le mot commence à se passer, car nous avons eu plus de demandes autant de la part des visiteurs que des exposants », invoque-t-elle.

« Et qui dit plus de demandes dit également plus de diversité. Nous voulons continuer à offrir la plus grande palette de styles artistiques possible pour montrer qu’il y a de l’incroyable dans tous ces styles », précise Camille Paquet.

« Nous sommes très contents, car nous avons eu beaucoup d’inscriptions cette année. Le bout un peu moins plaisant, c’est qu’il a fallu faire une sélection », dévoile-t-elle.

La projection de court-métrage provenant de la sélection du festival cinématographique Regard de Saguenay a également fait des heureux lors de la soirée du samedi, tenue à l’extérieur.

Les artistes du chapiteau créatif DeSerres Nathalie Girard et Dominique Dupuis.

La collaboration avec DeSerres a aussi porté fruit : « Il y a eu une belle participation avec beaucoup de gens, et des dizaines de personnes ont touché aux œuvres collectives », note l’artiste attitrée au chapiteau créatif, Dominique Dupuis.

« J’ai particulièrement aimé le fait que certaines personnes se présentaient et n’osaient pas participer, et qui ensuite voyaient les enfants faire et décidaient de se lancer », ajoute-t-elle.