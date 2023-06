Sacré-Cœur renoue avec la compétition d’hommes forts 

La compétition d’hommes forts à Sacré-Cœur rassemblait 12 athlètes et 4 épreuves impressionnantes. Photo : Maxime Jodoin

Le centre récréatif de Sacré-Cœur était à nouveau l’hôte d’une compétition d’hommes forts le 10 juin, après avoir dû renoncer à l’organisation de cet événement populaire durant la pandémie. Ce sont 12 compétiteurs qui ont impressionné les spectateurs à chacune des quatre épreuves.

Les Sacré-Cœurois Émile Deschênes, Jérémie Deschênes et Sébastien Tremblay étaient à la tête de l’organisation de la compétition en collaboration avec le comité organisateur du Festival du Fjord. Chaque épreuve a été créée par Émile Deschênes, qui s’est investi totalement dans cette activité qui était précédée d’un souper-spaghetti.

« La participation a été au-dessus de nos attentes. Les compétiteurs m’ont dit que c’était la meilleure compétition à vie qu’ils avaient faite. Je suis assez pointilleux sur les détails, alors je suis vraiment content d’avoir pu offrir un événement qui répond aux attentes », affirme Émile Deschênes, qui remercie les commanditaires et les bénévoles qui l’ont aidé.

Classement

Pour le classement, chaque athlète obtenait le nombre de points en lien avec sa position pour chaque épreuve. Donc, celui qui remportait mettait la main sur 12 points et le dernier méritait un seul point.

En première position, Keven Bilodeau a réussi à accumuler le plus de points avec un total de 48. Il a devancé Olivier De Launière, dont la présence était attendue puisqu’il fait partie des pompiers les plus forts au monde. Celui-ci a récolté 43 points. Pierre-Luc Bilodeau (35 points), Daren Paquet (31,5 points) et Marc-Antoine Dourekas (30 points) complètent le top 5 de la compétition.

L’organisateur a lui aussi participé à la compétition et a terminé en 6e place. « Je m’entraîne avec Keven Bilodeau. Habituellement, il faut prendre congé cinq jours avant une compétition, ce que je n’ai pas pu faire vu que j’organisais l’événement. Mais, j’ai donné tout ce que je pouvais », témoigne-t-il, précisant que Keven Bilodeau a de l’avenir dans ce milieu.

M. Deschênes donne rendez-vous à la population de la Haute-Côte-Nord l’an prochain pour une autre édition de la compétition d’hommes forts. « Il y aura des épreuves différentes et ce sera encore plus spectaculaire », promet-il.

Émile Deschênes s’est investi pleinement dans sa première organisation d’une compétition d’hommes forts. Photo courtoisie