Québec Mud Drag : Fred Morneau remonte sur la piste

À bord de son Jeep TJ orange, Fred Morneau de Portneuf-sur-Mer remonte en piste pour la nouvelle saison de Québec Mud Drag. Il tentera de faire ses preuves durant sept compétitions afin de se glisser en haut du classement provincial.

Le premier rendez-vous du calendrier s’est tenu le 10 juin au Club 4X4 de St-Raymond. Le Portneuvois a démontré ce qu’il pouvait faire sur la piste d’accélération de 200 pieds remportant deux fois l’argent (4 stock et 4 modifié) et deux fois le bronze (4 open et 6 stock). Dans la classe 8 stock, il n’est pas monté sur le podium. Une cinquantaine de véhicules ont tenté leur chance dans toutes les catégories.

L’an dernier, Fred Morneau avait dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de bris mécaniques. « Les problèmes sont réparés, je suis prêt pour la nouvelle saison », fait savoir le coureur qui compte sur deux partenaires, Revolt électrique et son frère François Morneau de Zone performance 4 X 4.

Notons que le circuit Québec Mud Drag est réglementé et encadré. Les compétiteurs n’ont droit qu’à un certain nombre de modifications selon leur catégorie. De son côté, le Nord-Côtier a investi beaucoup d’efforts sur sa préparation cette année. « J’ai été minutieux sur ma préparation, j’espère que ça portera fruit », affirme-t-il en précisant être très heureux de sa première compétition.

La prochaine course se tiendra le 24 juin à St-Vianney dans la Matapédia. Suivront ensuite St-Célestin le 29 juillet, Ste-Béatrix le 5 août et Notre-Dame-de-Montauban le 12 août avant de faire place à la finale le 2 septembre à Ste-Florence. « Mon objectif est de ramasser le plus de points pour finir premier au classement », dévoile le passionné de la course d’accélération de l’équipe #1316.