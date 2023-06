Luc de la Rochellière revisite sa banlieue d’enfance

Luc de la Rochellière, une des principales têtes d’affiche de la 39e édition du Festival de la chanson de Tadoussac, a présenté vendredi soir son spectacle Rhapsodie Lavalloise devant une salle comble.. et comblée.

L’artiste garde passage après passage un excellent sentiment envers le plus grand des petits festivals, qu’il a la dernière fois visité avec son nouvel album d’alors Autre Monde en 2017.

« J’ai joué au Café du Fjord avec ma guitare en solo pendant ma première tournée », raconte-il en entrevue avec le Journal.

« J’y suis toujours revenu par après et quand je ne jouais pas, j’allais voir des spectacles au Festival » ajoute l’artiste originaire de Laval.

On comprend par le titre de son nouvel album lancé en 2021, Rhapsodie Lavalloise, que l’artiste effectue un retour vers le passé, celui de son enfance qui s’est déroulé « au coin de la 7e » à Laval au tournant des années 1970.

La pochette de Rhapsodie Lavalloise, remplie de symboles et de lieux qui ont bercé la jeunesse de l’auteur-compositeur-interprète.

« On a une image très péjorative de la ville de Laval, qu’on associe souvent au pire que la banlieue puisse offrir », raconte Luc de la Rochellière.

« Je voulais rendre hommage à Laval avec cet album et ce spectacle, qui sont les premiers du genre que je fais », ajoute-t-il.

Avec son sens captivant de la narration, le chanteur introduit ses chansons avec des histoires et parle avec fierté et engouement de la dynamique avec sa famille, les autres enfants du quartier, et même le politique au sens large avec l’arrivée au pouvoir du Parti Québecois en 1976 et le pouvoir du rêve américain.



Moi j’viens d’une ville entourée d’eau

Moi j’viens d’un rêve américain

Avec, des autos et des bungalows

Des promesses de beaux lendemains

Des boulevards, et des patinoires et un pont Viau Moi j’ai poussé près d’une église

J’ai rêvé ent’ deux centres d’achat

Il fallait bien un jour que je le réalise

Que mon âme voulait plus que ça

Et que j’prenne, ou un bus ou un métro ou bien le pont Viau Le Pont-Viau, Luc de la Rochellière.

« Les gens à qui je parle aiment beaucoup, et se sentent rejoints. Il ne faut pas nécessairement avoir grandi en banlieue pour comprendre et aimer le spectacle et l’album », explique le Lavallois d’origine.

Et comme il a raison! Le public était à l’écoute, calme, reposé.. presque hypnotisé.

Accompagné de ses complices de longue date Marc Pérusse à la guitare, Paul Picard aux percussion et le Jean-François DeBellefeuille au clavier, Luc de la Rochellière n’a pas chanté sa dernière chanson puisqu’il présentera le spectacle de Rhapsodie Lavalloise jusqu’en 2024.

Questionnée à savoir qu’est-ce qu’il l’attendait durant la prochaine année, l’auteur-compositeur-interprète précise qu’il a : « toujours plusieurs projets en même temps ».

« Entre les spectacles de Rhapsodie Lavalloise je me concentre sur un projet qui est assez avancé… dont je ne veux pas nécessairement parler tout de suite! », laisse-t-il tomber avec humour.