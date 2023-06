L’Héritage I en fonction entre Trois-Pistoles et Les Escoumins

La Compagnie de navigation des Basques a confirmé le début de saison du navire Héritage 1 entre Trois-Pistoles et Les Escoumins pour 2023.

Le navire a prit la route à 6h00 le 19 juin au matin vers Les Escoumins, ce qui met un terme à plus d’un mois d’absence sur le Saint-Laurent en raison d’une mise à niveau des engins de propulsion.

Plusieurs intervenants de la rive-sud ont donné de leur temps pour mener à bien l’entretien mécanique dont l’Héritage I avait de besoin, comme en témoigne une publication Facebook de la Compagnie de navigation des Basques.

« Depuis deux jours Rilec Industries de Rimouski et Paysagistes Rioux travaillent avec la Compagnie pour réassembler nos arbres d’hélices, hélices et moteurs. Plomberie Turcotte n’a pas hésité a nous donner main forte malgré leur horaire chargé. Il en est de même pour les entreprises Charles Lavoie qui ont répondu à l’appel. Même Marc-Antoine Michaud qui travaille chez X-métal a laisser tomber ses projets pour machiner quelques pièces en urgence. On ne peut passer à coté de leurs implications sans les remercier haut et fort », peut-on lire sur leur page.