Succès sur toute la ligne pour le tout premier Festival de soccer à Forestville

Plus de 175 joueurs, 12 entraîneurs et 6 arbitres ont participé au premier Festival de soccer Forestville Kick-OFF le 17 juin. Photo courtoisie

Le 17 juin s’est tenu le tout premier Festival de soccer Forestville Kick-OFF sur les terrains du club de l’endroit. Plus de 175 joueurs, 12 entraîneurs et 6 arbitres ont ainsi pris part à pas moins de 23 matchs

dans les catégories U10 et U12.

Lors d’une journée fraîche, mais fort occupée, des équipes de Baie-Comeau, Sacré-Cœur, Les Escoumins et Forestville ont pris part à l’événement dont l’objectif était principalement la mise en forme et la création d’opportunités de matchs dans la région, en ce début de saison hâtif.

« Nous tenons à remercier nos partenaires la Ville de Forestville, la polyvalente des Rivières et la cantine

Bonne Franquette, mais également nos précieux bénévoles qui ont permis la tenue de cet bel évènement

au bénéfice des jeunes adeptes du soccer », mentionne la présidente du Club de soccer mineur de Forestville, Annie Forest.

L’organisme hôte du tournoi rassemble plus de 100 jeunes joueurs entre 3 et 15 ans pour sa saison extérieure 2023.