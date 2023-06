Les sauvetages nautiques, une solution? 

Pour éviter d’autres drames comme celui du début juin à Portneuf-sur-Mer, les élus de la Haute-Côte-Nord sont prêts à mettre l’épaule à la roue. Ils réfléchissent aux mesures à implanter, mais l’ajout d’un service de sauvetage nautique est peut-être une solution.

Ce n’est pas un projet à prendre à la légère, selon la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, affirmant que tous les maires ont été frappés de plein fouet par cette tragédie.

« Pour développer ce service-là, ce n’est pas seulement d’acheter une chaloupe », commente d’entrée de jeu la mairesse de Forestville.

« Il faut des sauveteurs volontaires, ils doivent être formés. Prenons l’expérience de Saint-Urbain où deux pompiers ont perdu la vie en voulant aller faire un sauvetage. Il faut que ça soit un service bien organisé avec rigueur », poursuit-elle.

L’implantation d’un nouveau service de sauvetage nautique demanderait de la formation continue pour assurer le maintien de compétences, l’achat d’équipements spécialisés ainsi que la mise en place de protocoles bien précis.

Les municipalités et les MRC sont régies par la Loi sur la sécurité incendie. Elle oblige chaque MRC à adopter un Schéma de couverture de risques en incendie qui doit être signé et adopté par la ministre. « On ne peut pas faire n’importe quoi », soutient Mme Anctil.

Le schéma de la MRC de La Haute-Côte-Nord qui a été révisé et adopté contient trois activités : la sécurité incendie à l’intérieur des périmètres urbanisés, la désincarcération et sauvetage dans l’arrière-pays (TNO) jusqu’à une limite de 80 km.

« Le questionnement qui se fait est par rapport au nautique. Est-ce qu’on va de l’avant et on le développe ? », rapporte la préfète qui veut travailler avec les instances gouvernementales sur ce projet.

« Ce n’est pas simple. Mettre en place un service, le gérer, le suivre, avoir des gens compétents qui interviennent bien équipés. C’est un nouveau service en développement avec tout ce que ça implique, pas juste financièrement, mais aussi en termes de responsabilités. »

Pour l’instant, les élus préparent un portrait de la situation. « On débute là. On en a parlé à notre député Yves Montigny pour se faire accompagner. On veut le réfléchir. La mer a des utilisateurs, qu’est-ce qu’on doit mettre en place avec les responsables ? Qu’est-ce qu’on se donne comme protocole ? », témoigne Micheline Anctil.

Plus d’informations

Rappelons que le conseil des maires a aussi travaillé sur l’écriture d’un message de prudence concernant les dangers des marées. Celui-ci sera diffusé aux visiteurs ainsi qu’à la population dans les bureaux d’accueil touristique, notamment.

« Ce qu’on se dit, c’est que le fleuve est de plus en plus attractif et tant mieux. C’est un bijou qu’on a entre les mains, mais on l’utilise beaucoup. Est-ce que les utilisateurs savent ce que ça veut dire utiliser la mer ? », se questionne la mairesse de Forestville.

Les panneaux d’information sur place seront aussi analysés pour voir s’il ne faudrait pas en ajouter ou les modifier.

Pour Mme Anctil, le drame de Portneuf-sur-Mer est une première à sa connaissance. « C’est un drame dans une activité qui existe depuis longtemps, très populaire à la grandeur de la Côte-Nord. C’est une activité qui fait partie de la culture de la Côte-Nord », dit-elle.

Le constat des élus : « on n’a pas le service de sauvetage nautique ». « Est-ce qu’on doit le mettre en place ? Ça ne veut pas dire qu’on va le faire, je ne le sais pas, mais on y réfléchit », de conclure l’élue, en mode solution.

À titre d’exemple

Les pompiers du Service sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau ont bénéficié d’une formation en sauvetage nautique en janvier 2023. Il s’agissait d’une première dans la région.

Éric Gosselin, chef des opérations, confiait au journal Le Manic, en janvier dernier, « qu’il y a de plus en plus de gens qui font des activités de plein air sur l’eau donc le risque est plus élevé qu’il y a quelques années ».

La formation que les lieutenants, les pompiers permanents et temporaires de la Ville de Baie-Comeau ont suivi servira autant pour un sauvetage nautique en hiver qu’en saison estival.