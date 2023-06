La MRC octroie près de 425 000 $ dans le développement de son territoire

Près de 425 000 $ ont été octroyés par le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord le 20 juin afin de soutenir divers projets se tenant sur le territoire.

Tout d’abord, le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) accorde une aide financière de 34 368 $ à l’Association chasse et pêche de Forestville pour l’amélioration du réseau d’accès au secteur Nazaire et un soutien de 28 613 $ à Gestion chemin Portneuf pour des travaux de gravelage et de creusage de fossés.

Dans le cadre de la Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur le TNO Lac-au-Brochet, la MRC de La Haute-Côte-Nord recevra une aide financière de 26 342 $ pour la remise en forme du chemin de Portneuf entre les km 63 et km 66.

Quant à la Zec Chauvin, un montant de 7 580 $ sera remis pour une coupe d’aulnes et l’amélioration de la visibilité du chemin.

Vitalisation municipale

Grâce au programme de vitalisation municipale, la Municipalité de Longue-Rive obtient 100 000 $ pour le remplacement des planteurs automatiques à la salle de quilles.

La politique de soutien aux entreprises, quant à elle, distribue 30 000 $ aux Savons de l’Atelier pour du repreneuriat et le même montant au Domaine du Lac des Cèdres pour expansion et amélioration.

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel, quatre projets ont mis la main sur du financement, dont la Ville de Forestville pour son projet de parc mémorial du jour du Souvenir (2 560 $).