Marie-Michèle Emond en résidence artistique aux Escoumins

Marie-Michèle Emond reviendra aux sources le temps d’une résidence créative à la Maison de la culture des Escoumins du 12 au 20 août. Elle ne se consacrera pas qu’à ses créations, elle ouvrira ses portes au public invité à prendre part activement à sa résidence.

Forestvilloise d’origine, Marie-Michèle Emond garde de tendres souvenirs de son enfance passée en Haute-Côte-Nord avant que son père ne déménage à l’extérieur pour le travail.

« Mes huit premières années ont été les plus belles de ma vie », se rappelle-t-elle avec bonheur en pensant au chalet de ses grands-parents à la Pointe-à-Boisvert.

Entièrement autodidacte, rien ne prédisposait Marie-Michèle Emond à exercer la peinture et à créer ses propres œuvres.

« J’ai étudié en arts et lettres au cégep, mais je n’ai jamais suivi de cours de peinture en tant que tel avec un professeur. Je me suis lancée toute seule dans cette aventure-là, il y a une dizaine d’années », raconte-t-elle.

Histoire d’un heureux hasard

Sa vie l’ayant menée sur une avenue professionnelle éloignée du domaine artistique, Marie-Michèle Emond tombe dans les pinceaux un peu par hasard.

« Dans mon premier appartement je ne trouvais rien qui allait sur les murs et j’ai donc décidé de m’en occuper moi-même, se rappelle-t-elle. J’ai acheté un peu de matériel et j’ai commencé à peindre des toiles pour l’enfant de mon conjoint de l’époque. »

Ses premiers pas en peinture sont tout de suite marqués par des demandes de gens de son entourage qui commencent à lui passer des commandes de toiles.

« Au fur et à mesure, j’ai eu la piqûre et je me suis acheté plus de matériel », dévoile l’artiste-peintre.

Le style de ses œuvres à l’époque se caractérise par l’utilisation de couleurs pâles et de formes définies, différent de son style actuel.

« J’ai eu une grosse période où je créais des fleurs et des animaux avec différents médiums comme le mortier. Les couleurs que j’utilisais étaient davantage pâles, presque pastelle », indique-t-elle.

Raffinement de style

C’est en 2016 au Festival des Arts de Valleyfield que Marie-Michèle Emond s’initie aux rencontres d’art.

« Je me suis dit que j’étais une artiste et je me suis essayée », se remémore-t-elle. L’artiste y sera également en 2018 et 2022.

En 2017, Marie-Michèle Emond participe au programme TRACE (Traquer la Relève Artistique et Culturelle en Émergence), en Montérégie, qui permet à des artistes de la relève de tenir des expositions solos.

« Ça m’a permis d’exposer trois mois dans une galerie d’art en solo à Vaudreuil-Dorion et de raffiner mon style aussi », affirme-t-elle.

À la suite de la naissance de son garçon en 2019, l’artiste met les pinceaux de côté et se concentre sur ses devoirs de parent pendant deux ans et demi.

Peindre avec intuition

Celle qui réside maintenant à Québec pour son travail possède son atelier à la maison et produit des toiles depuis les deux dernières années.

« Je peins avec une spatule sur panneau de bois, qui donne une texture différente d’une toile », explique-t-elle.

« Mes couleurs sont vraiment éclatées, et je me laisse beaucoup plus aller. Je peins avec l’intuition et c’est moins réfléchi que ce que je faisais par le passé », observe la Forestvilloise.

La peintre, qui s’est éloignée momentanément de son style plus figuratif, se concentre sur l’abstrait dans sa nouvelle collection.

« Souvent, je n’ai aucune idée de quelles couleurs je vais utiliser. Je peins vraiment avec comment je me sens à ce moment-là », révèle-t-elle.

Sa principale source d’inspiration de sa nouvelle collection d’art abstrait est le fleuve Saint-Laurent, qui se reflète dans les couleurs bleutées et les textures semblables aux mouvements des vagues.

Apporter un vent artistique

Le choix de la Maison de la culture s’est fait par l’entremise d’une connaissance de la peintre et son projet a été adopté par le conseil municipal.

« Une cousine de mon père qui demeure aux Escoumins m’a parlé de la Maison de la culture et j’ai soumis un projet qui a été accepté », dévoile-t-elle.

Questionnée à savoir qu’est-ce qu’elle aimerait organiser dans le cadre de sa résidence, Marie-Michèle Emond n’aborde pas tout de suite la création d’œuvres.

« Je veux apporter un grand vent artistique toute la semaine avec des cafés-rencontres, des portes ouvertes chaque soir et des ateliers de peinture avec le public », soutient-elle avec enthousiasme.

L’artiste, qui en tient déjà dans la ville de Québec, confirme que les gens sont « toujours emballés » d’y participer.

Hormis le vernissage de la dernière journée en formule 5 à 7, la Forestvilloise d’origine tient à s’allier aux commerçants locaux avec un concours.

« À chaque achat de produits locaux, les commerçants remettront aux clients des coupons pour un tirage d’une de mes toiles », prévoit-elle.

Pour l’amour du fleuve

Bien qu’elle n’ait pas un nombre d’œuvres déterminé en tête, le but de l’artiste est de « monter une collection inspirée de mon contact avec le fleuve, mais aussi d’amener les arts dans la région avec des activités avec le public ».

Marie-Michèle Emond prévoit également tenir une exposition dans la ville de Québec à l’automne avec ses œuvres.

L’artiste-peintre veut continuer de s’inspirer du fleuve, « mais aussi des gens qui vivent dans la région ».

« Je veux que les gens qui voient mes œuvres soient bercés et transportés par la beauté du fleuve Saint-Laurent », conclut-elle.