Le Festival du Fjord dévoile sa programmation

L’organistrice Roxann Tremblay et le président du comité organisateur Billy Hovington.

De tout, pour tous les goûts, c’est ce qui résume la programmation dévoilée aux curieux amassés sur la terrasse de la microbrasserie la Chasse Gardée.

Un peu de swing, un peu de mordant, pour les plus vieux et les enfants. Dans le souci de ne laisser personne s’ennuyer, l’équipe du comité organisateur a concocté une programmation axée dans un premier temps sur la musique, mais aussi la performance artistique et les arts de la scène.

C’est en humour que les festivités seront lancées après le cocktail d’ouverture du jeudi 31 août avec le Rimouskois Jean-Francois Otis.

Les Drags du Nord performeront dans l’église avec un spectacle mêlant humour, danse et musique. Billy Hovington confirme que la performance sera « pour toute la famille ». Le groupe sera suivi de l’auteur-compositeur-interprète David Pineau, auteur des pièces REDNECK et Air Lousse.

Le rockeur Anthony Gaudet prendra la scène durant la soirée du samedi suivi de la musicienne de country Laurence St-Martin.

Ce sera le groupe Les Chiens de Ruelles, dont les membres ont une histoire d’amour avec la région, qui clôturera la soirée avec leur musique trash déjantée saupoudrée d’épices trad et folk.

La dernière journée du Festival sera marquée par un brunch à la Ferme 5 Étoiles, le spectacle du magicien illusionniste Crepmaster et une foire aux artisans.