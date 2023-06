Le sentier Jean-Arthur Tremblay inauguré à Sacré-Cœur

Denise Hovington et Lise Boulianne ont procédé à la coupe du ruban pour inaugurer le sentier polyvalent Jean-Arthur Tremblay.

La phase 1 du nouveau sentier polyvalent de Sacré-Cœur a été inaugurée le 24 juin en l’honneur de Jean-Arthur Tremblay, un athlète connu dans le monde du sport d’endurance natif de la localité.

Décédé subitement d’une crise cardiaque à l’âge de 63 ans en 2021, Jean-Arthur Tremblay a fait ses preuves dans le monde des raids d’aventure et des marathons.

La veuve du défunt, Denise Hovington, très émue, a spécialement tenu à remercier la Municipalité pour son geste.

C’est lors de sa présidence au sein du Regroupement d’Activités de Plein air et Sportives (RAPAS), qui promeut l’activité de plein air et le bien-être physique, que M. Tremblay a commencé à consolider l’idée du sentier avec son équipe.

Besoin du milieu

La maire de Sacré-Cœur Lise Boulianne a rappelé que la première phase du sentier a vu le jour grâce à une rencontre en conseil avec des jeunes de 6e année de l’école primaire il y a environ 5 ans.

« Tous les éléments que les jeunes nous avaient mentionnés à l’époque ont été réalisés », a précisé Mme Boulianne.

Long de 3,5 kilomètres, le sentier sera praticable à pied et à bicyclette, ainsi qu’en raquette et en ski de fond durant la période hivernale.

« Ce qui est agréable avec le sentier, c’est qu’il est localisé en plein cœur du village et les gens n’auront pas besoin de se déplacer très loin pour y accéder », a divulgué l’élue.

2e phase

Le projet de phase 1 se chiffre à plus de 80 000 $ et n’aurait pu être possible sans l’aide du RAPAS, dont la présidence était assurée à l’époque par Jean-Arthur Tremblay.

« Nous désirons lui rendre hommage en tant que marcheur aguerri et grand sportif qu’il était. C’est grâce à la participation du RAPAS si ce sentier a été terminé dans les délais acceptables », a témoigné Lise Boulianne.

Le point de départ du sentier polyvalent Jean-Arthur Tremblay est situé en arrière du bâtiment municipal. Il prend la forme d’une boucle faisant le tour de l’ancien terrain de camping.

Un point de départ additionnel est aménagé à la fin de la rue Jourdain. La 2e phase prévoit la construction d’une glissade hivernale et d’un bloc sanitaire.