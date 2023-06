5 vies sauvées par les travailleurs de rue

Marc-André Fortin et Philippe Vaugeois, travailleurs de rue au Centre de dépannage des Nord-Côtiers des Escoumins.

Les travailleurs de rue du Centre de dépannage des Nord-Côtiers ont réussi à sauver cinq vies en 2022-2023. C’est ce qu’on pouvait lire dans le rapport annuel de l’organisme, qui travaille d’arrache-pied pour améliorer la vie des gens en situation de précarité partout sur le territoire, à l’occasion de son assemblée générale annuelle.

Le nombre de participants externes à l’assemblée générale annuelle du Centre a fait bondir les membres du conseil d’administration, tous réunis le 21 juin.

La quinzaine de personnes de l’assistance ont été mises face à un bilan positif de l’organisme œuvrant depuis plus de 20 ans sur le territoire.

Tous les nouveaux services mis en place au cours des dernières années ont fait réagir le président du conseil d’administration.

« Je suis là depuis le début, et au départ il n’y avait qu’une petite friperie », s’est-il rappelé.

Travail de rue

L’équipe de travail de rue du Centre a connu une consolidation avec le départ et l’arrivée successive de deux travailleurs de rue.

Marc-André Fortin, entré en poste en janvier 2023, rejoint le coordonnateur clinique Philippe Vaugeois et la travailleuse de rue Julie Arseneault.

« Grâce à la vigilance de Julie et de Marc-André, de la naloxone a été donnée à des gens qui étaient en overdose », a raconté le coordonnateur clinique.

« Ce n’est pas rien. C’est un impact direct de notre travail et ça démontre l’importance de ce qu’on fait en travail de rue », a-t-il conclu.

De son côté, Marc-André Fortin a de quoi être fier puisqu’il a accompagné un élève de niveau secondaire ayant des difficultés à terminer son parcours.

L’élève a même reçu un méritas pour avoir terminé son secondaire « contre vents et marées », a expliqué Philippe Vaugeois.

Le travailleur de rue a incité le principal intéressé « à rester sur la Côte-Nord pour poursuivre son cheminement postsecondaire », lui qui voulait quitter pour de bon la région.

L’équipe s’est même déplacée au Festival de la chanson de Tadoussac pour faire profiter de ses services aux festivaliers.

Le conseil d’administration du Centre de dépannage des Nord-Côtiers (de gauche à droite) : Suzie Gagnon, Martin Gagné, Karine Boucher-Plourde, Yvan Lessard, la directrice Nathalie Beaudoin, Nicole Boulianne, Kathie Létourneau, Pierre Brousseau, Marie-France Lepagne et Jérémy Théroux.

Dépannage

Le Centre compte plusieurs types de dépannage à son actif, avec des hausses marquées comparativement au précédent rapport annuel.

Quelque 304 dépannages alimentaires ont été effectués avec des paniers comprenant viandes, fruits, légumes et produits laitiers achetés par le centre aux commerçants de la région.

Les paniers de Noël ont également connu une popularité importante avec 76 paniers distribués grâce à l’aide de 22 bénévoles.

Les statistiques apportées dans le document ne mentent pas : de 88 dépannages et 38 paniers de Noël en 2018-2019 avec un plateau du à la COVID-19, l’année 2022-2023 compte un total de 380 dépannages.

Le programme de supplément au loyer tenu en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord a aidé 11 personnes à avoir accès au logement.

Plus qu’une friperie

La friperie du Centre de dépannage est souvent l’endroit où tout commence. Elle se distingue par son ambiance, son accueil et son humanisme, et ses articles de seconde main vendus à bas prix.

46 587 $ y ont été dégagés pour l’exercice financier de l’année, là aussi une augmentation importante avec moins de 20 000 $ de revenus en 2019.

Le service de frigos communautaires est en opération depuis moins d’un an, et chaque village de la région en possède un.

De la viande gros gibier est même en circulation lors de la période de la chasse avec le programme Chasseurs généreux.

Le programme a permis d’amasser 600 livres de viandes redistribuées dans les frigos communautaires, sans compter la viande habituellement remise au centre par les agents de la faune.

Pour la suite

Bonne et mauvaise nouvelle pour le Centre : le bâtiment qu’ils occupent leur appartient, mais il coûterait plus de 700 000 $ pour le remettre en ordre et l’agrandir.

La directrice a toutefois confirmé que le Centre était en recherche d’un second emplacement pour diviser les bureaux et la friperie.

Pour les cinq années à venir, le Centre se dotera d’une planification stratégique pour la création d’un nouveau site web et un plan d’action qui orientera sa vision sur le court et moyen terme.