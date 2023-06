Pour un été sans (trop de) piqûre

Internet pullule de trucs et de gadgets miracles qui vous promettent un été sans piqûre, mais l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous.

Parmi les valeurs sûres, le port du chapeau et de vêtements longs de couleur claire arrive en tête de liste.

L’application d’un chasse-moustiques sur les vêtements et sur la peau est recommandée, mais veillez à bien suivre les instructions surtout lorsque l’insectifuge contient du DEET. Les femmes enceintes et qui allaitent et les enfants de moins de deux ans devraient l’éviter…

Les huiles essentielles de citronnelle, de lavande, de géranium et de clou de girofle, adéquatement diluées, peuvent donner un petit coup de pouce, mais celui-ci sera de courte durée. Gardez le vaporisateur à proximité.

Des moustiquaires en bon état seront d’une aide précieuse, particulièrement sur les poussettes et les parcs pour enfants.

Évitez de sentir trop bon : les effluves de savons et autres parfums attireront des hordes d’insectes! D’excellents produits sans parfum existent sur le marché, c’est le temps de les essayer!

Choisir votre moment

Il est possible d’éviter les périodes de pointe des bataillons ailés!

« Dans la journée, il y a des patterns! Les moustiques sont plus actifs en matinée et en fin de journée, à l’approche du coucher de soleil. Quand il fait trop chaud, ils sont peu actifs parce qu’ils ne sont pas capables de contrôler leur température interne. Ils peuvent cuire, littéralement! », explique André-Philippe Drapeau Picard, de l’Insectarium de Montréal.

Pour profiter du plein air sans se faire dévorer tout cru, il suggère d’autres méthodes peu coûteuses et faciles d’accès : la fumée et le vent!

« Pour trouver leur hôte, humain ou animal, les moustiques utilisent différents signaux dont le CO 2 qu’il y a dans l’air et qui est émis par les mammifères. Quand ils trouvent une trace de CO 2 , qu’ils peuvent sentir à 60 mètres, les moustiques vont remonter jusqu’au mammifère. À une dizaine de mètres, ils vont le voir. À 50 cm, ils sont capables de détecter la chaleur comme une caméra thermique et ils vont se diriger vers les endroits où la peau est exposée et bien irriguée de sang pour piquer. Pour éviter que les moustiques nous trouvent, on peut brouiller la trace de CO 2 , la couvrir de fumée en faisant brûler des spirales à la citronnelle par exemple. » Cette fumée aura pour effet de les désorienter. Et de vous sauver la peau!

Un accessoire surprenant peut aussi faire des miracles : le ventilateur. « Ces petits insectes-là ne volent pas très bien. Si on veut avoir la paix, on peut sortir un ventilateur, l’orienter vers la table… et le vent ainsi soufflé va être suffisant pour éloigner les moustiques! », conclut André-Philippe Drapeau Picard.

Parions que nous serons plusieurs à dîner dehors en tête à tête avec un ventilo cet été…

