Hommage touchant à Lise Bélanger Laurencelle

Josée, Mathieu, Nancy et Pierre Laurencelle, accompagnés du maire des Escoumins André Desrosiers. Photo TVR7

La maison des jeunes des Escoumins porte désormais un nouveau nom suite à une cérémonie en présence des membres de la famille d’une femme ayant beaucoup donné à la communauté, et à la jeunesse escouminoise : la Maison Lise Bélanger Laurencelle.

Une trentaine de personnes étaient présentes lors de la cérémonie tenue le samedi 24 juin en l’honneur d’une grande dame bien connue pour son implication dans la région.

Elle fonde au début des années 1990 la maison des jeunes des Escoumins et en devient l’animatrice.

« Ça a fait boule-de-neige dans les autres municipalités à l’époque, et aujourd’hui ça perdure encore », précise André Desrosiers, le maire de la municipalité.

Lise Bélanger Laurencelle est décédée en 2002, mais s’est impliquée jusqu’à la fin de sa vie auprès des adolescents qui fréquentaient la maison des jeunes.

« Même lorsqu’elle était malade, elle dormait le jour et allait travailler le soir à la maison des jeunes », raconte sa fille Josée Laurencelle.

« Sa vie était centrée autour des autres, et elle voulait toujours aider. C’était toujours pour apporter du bien aux jeunes et les rendre plus autonomes », ajoute-t-elle.

Une vie d’implication

Mme Bélanger Laurencelle s’est aussi distinguée par ses nombreux projets dans le village. En 1972, elle s’impliqua au niveau du patin sur glace tant pour les filles que pour les garçons.

En 1980, elle fonda le Club de Patinage Artistique pour les jeunes, qui porte maintenant le nom Club Esco-Pop.

« Il y a beaucoup de témoignages de gens qu’ils l’ont connue à l’époque à la maison des jeunes et avant. Les gens qui l’ont côtoyée ont eu beaucoup de plaisir avec elle », relate Josée Laurencelle.

Elle a également occupé une place importante dans l’organisation de plusieurs carnavals pour financer des activités pour les jeunes.

« Elle faisait beaucoup d’activités de financement, en plus d’amener les jeunes s’amuser à l’extérieur comme à La Ronde par exemple », se rappelle Josée Laurencelle.

À deux reprises elle fit partie de la délégation régionale des Jeux du Québec à Thetford-Mines et à Victoriaville.

En 1996, elle apporta une contribution importante à la tenue des finales régionales des Jeux du Québec se déroulant aux Escoumins.

Un honneur mérité

Une plaque explicative a été installée près de l’entrée de la maison des jeunes située sur la rue de la Croix, retraçant son histoire lors de son arrivée dans la municipalité en 1969.

Lise Bélanger Laurencelle était aussi présente pour les plus âgés, comme lors des festivités du 150e anniversaire des Escoumins.

« Elle a réussi à rassembler beaucoup de gens plus âgés pour les fêtes du 150e des Escoumins, et ça a été un grand succès », se souvient sa fille.

La dame au grand cœur a également été à la tête d’un comité action jeunesse, et montrait aux jeunes participants comment tenir une petite caisse et rédiger des procès-verbaux.

« Je connais des gens qui y ont participé, et qui trouvent encore ces informations utiles dans le cadre de leur travail aujourd’hui », indique Josée Laurencelle.

« On est vraiment contents, c’est un bel honneur et elle a apporté beaucoup aux gens d’ici », conclut-elle.