Centre d’action bénévole Le Nordest : des kilomètres de bénévolat 

202 414, c’est le nombre de kilomètres parcourus par les 11 bénévoles du service de transport accompagnement du Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest en 2022-2023. Un total de 1 618 transports a été effectué pour 165 bénéficiaires de Colombier à Longue-Rive.

C’est plus de 3 800 heures de bénévolat qui ont été nécessaires pour assurer ce service d’accompagnement à des rendez-vous médicaux ou sociocommunautaires. La majorité des transports a eu lieu vers Baie-Comeau (1 046). Les utilisateurs se sont aussi rendus aux Escoumins (228), Saguenay (158), Québec (96) et Forestville (60), notamment.

Les aînés veulent de plus en plus demeurer à leur domicile. Le CAB Le Nordest le constate puisque ses services de maintien à domicile n’ont jamais été aussi populaires. La demande est en constante progression pour le transport accompagnement et la popote roulante.

« Une belle année se termine pour notre organisme. La pandémie étant derrière nous depuis quelques mois, nous avons pu aller de l’avant dans la reprise régulière de nos offres de services. L’équipe du Nordest a encore une fois relevé de beaux défis afin d’offrir le maximum d’activité à ses membres », a commenté la directrice générale du CAB Le Nordest, Marie-Eve Boivin, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 juin.

L’ajout d’une 4e journée de popote roulante a connu un franc succès. « On l’avait essayé pendant la pandémie et on a vu que ça répondait bien. On a eu une augmentation de la clientèle pendant la pandémie et ça s’est maintenu. On a quand même beaucoup de nouvelles demandes », dévoile Mme Boivin qui souligne que les services de maintien à domicile ont connu un fort achalandage dans la dernière année.

Plus de 6 871 repas ont été livrés en 2022-2023 pour une moyenne de 51 repas par popote grâce à 13 baladeurs qui se succèdent pour la livraison. Les 138 bénéficiaires ont eu accès à 133 jours de popote roulante, ce qui a nécessité un total de 772 heures de bénévolat.

La friperie, une petite mine d’or

Un autre service du CAB qui ne cesse de prendre de l’ampleur est la friperie. Elle s’est avérée une petite mine d’or l’année dernière alors que plus de 9 154 transactions ont été enregistrée pour une moyenne de 763 par mois. Elle a généré des revenus dépassant les 50 000 $ en vente d’articles, soit environ 2 000 $ de plus que l’année précédente.

Une personne à temps plein et 22 bénévoles actifs ont participé aux opérations de la friperie totalisant 2 864 heures de bénévolat.

« On voit que l’augmentation du coût de la vie a une incidence sur les comportements d’achat des gens. Quand ils peuvent trouver des articles à petit prix, ça un impact sur leur portefeuille au bout du compte », observe Marie-Eve Boivin.

Les frigo et congélateur communautaires, qui sont disposés à même la friperie sur la 2e Avenue, sont aussi bien utilisés. La collaboration des commerçants d’ici est d’ailleurs soulignée dans le rapport annuel de l’organisme.

« Une belle collaboration est créée avec Provigo pour fournir des denrées. Encore cette année, nous pouvons ajouter la collaboration du dépanneur Couche-Tard, qui fait des dons occasionnellement. Les dons alimentaires des agents de la faune permettent aussi d’ajouter de la diversité en viande et poisson », apprend-t-on dans le document détaillé.

Des centres de jour appréciés

Ayant connu des ouvertures non constantes durant les années pandémiques, les centres de jour pour personnes aînées et pour ceux ayant une problématique de santé mentale sont revenus en force en 2022-2023.

Le centre de jour pour personnes aînées a été ouvert 118 jours et a cumulé 827 présences. Un total de 26 bénéficiaires ont profité des activités offertes, soit 85 % de femmes et 15 % d’hommes. La majorité d’entre eux sont âgés entre 75 et 84 ans et l’âge moyen est de 81 ans.

Les difficultés observées sur le plan de l’autonomie concernaient les soins personnels, la mobilité, la communication et les fonctions mentales. Les participants ont réalisé une foule d’activités, d’ateliers et de sorties au cours de l’année.

Du côté du centre Le Mur-Mûre (problématique de santé mentale), 13 bénévoles ont effectué 522 heures de bénévolat afin d’assurer les services en compagnie des deux animatrices. Trente bénéficiaires ont fréquenté le centre, dont 70 % sont des femmes.

Pour les 183 jours d’ouverture, 902 présences ont été enregistrées. Plusieurs activités et sorties ont été réalisées durant l’année, dont une visite à la cabane à sucre et un voyage à Chicoutimi.

Travailleur de milieu

Le CAB Le Nordest déploie également une travailleuse de milieu sur le terrain afin de soutenir, accompagner et référer les aînés en situation de vulnérabilité. Ce service demande à être davantage connu de la population.

« Je dois vous avouer que j’ai encore du chemin à faire pour me faire connaître par les

personnes aînées vulnérables. J’ai fait quelques promotions ainsi que des cafés rencontres dans les HLM. À mon retour en septembre, je vais mettre l’accent sur la promotion de mes services », affirme Jessica Tremblay dans le rapport annuel.

Une légère augmentation de nouveaux bénéficiaires est tout de même constatée. En 2022-2023, 205 clients ont été desservis pour 271 interventions comparativement à 174 clients et 289 interventions en 2021-2022.

La majorité des interventions a servi à offrir de l’aide aux formulaires et de l’accompagnement aux ressources. Les rencontres ont eu lieu principalement au domicile privé des aînés ainsi qu’au centre d’action bénévole.

« On constate que les différents services du Nordest répondent à un besoin de la population », conclut la directrice générale du CAB en remerciant les employés et bénévoles qui rendent possible le succès de l’organisme.

40 ans d’existence

Le 7 juillet 2023, le CAB Le Nordest célébrera ses 40 années d’existence. Au fil des années, l’organisme a bonifié son offre de services et il continue à le faire encore aujourd’hui. Dans son historique, l’année 2023 demeurera marquante puisqu’elle correspond à l’ajout de la 4e journée de popote roulante.

« Pour l’année 2023-2024, nous entrons dans notre 40e année d’existence. Nous allons essayer d’organiser des activités afin de faire connaître nos services auprès de la population. Même si le CAB est de plus en plus connu dans nos communautés, une certaine clientèle reste encore à être approchée », assure Marie-Eve Boivin.