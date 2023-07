50 M$ pour les entreprises touchées par les feux de forêt

Les entreprises de quatre MRC de la Côte-Nord qui ont été touchées par les feux de forêt pourront demander des compensations au gouvernement du Québec. Un total de 50 M$ est attribué à cette mesure d’appui, dont 20 M$ sont administrés par les MRC concernées.

Les entreprises qui souhaitent demander de l’aide financière doivent être actives dans une MRC ayant connu au moins une interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et une fermeture de chemins pour des considérations d’intérêt public.

Sur la Côte-Nord, quatre MRC sont concernées par ce programme, soit Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières.

« Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Feux de forêt 2023 permet de soutenir les entreprises qui font face à des difficultés temporaires en raison des feux de forêt et qui démontrent un lien de cause à effet entre leurs problèmes financiers et/ou opérationnels et la situation actuelle », peut-on lire sur le site Web du gouvernement.

Les mesures ciblent notamment les exploitants forestiers, les scieries, les papetières, les pourvoiries, les entreprises touristiques et les commerces de proximité. Certaines entreprises peuvent également être indirectement touchées par des perturbations affectant les chaînes d’approvisionnement.

Ce financement d’urgence vise à soutenir le fonds de roulement nécessaire au maintien des activités des organisations.

L’aide financière prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. Elle pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $ administré par les MRC ou un montant maximal de 1 M$ géré par Investissement Québec pour des besoins de liquidités de plus de 50 000 $.

« L’aide financière est déterminée sur la base de dépenses justifiées et raisonnables, et de la mise en place de solutions démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme (horizon de trois ans) », indique la description du programme.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 30 septembre pour faire une demande.