Des températures chaudes attendues sur la Côte-Nord

Des températures plus chaudes sont attendues au cours des prochains jours, particulièrement en Haute-Côte-Nord et à Fermont. Il faut donc rester vigilant en période de chaleur accablante, rappelle la Direction de la santé publique de la Côte-Nord.

Des mesures de précaution sont généralement suffisantes pour se sentir plus confortables. Toutefois, certaines personnes sont plus à risque de développer des complications, notamment les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes effectuant un travail physique exigeant à l’extérieur.

La Direction de santé publique de la Côte-Nord recommande aux populations de ces secteurs de diminuer leur exposition à la chaleur :

– En buvant beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif. Suivre les indications d’un professionnel de la santé concernant la quantité de liquide à boire, s’il y a lieu;

– En passant quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais;

– En prenant une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou en se rafraîchissant la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;

– En réduisant les efforts physiques, plus particulièrement dans les moments les plus chauds de la journée; – En fermant les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille;

– En ventilant si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche.

« Si vous avez des proches vulnérables, prenez de leurs nouvelles, allez leur rendre visite ou invitez-les à la maison », ajoute le CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Si, malgré ces mesures, certains malaises persistent ou s’accentuent, il est conseillé de consulter le service Info-Santé 811. En cas d’urgence, composez le 911.