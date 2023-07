Les aînés ont chaud à la Résidence Gustave-Gauvreau 

Le CISSS de la Côte-Nord procède à l’installation de climatisation à la Résidence Gustave-Gauvreau du CHSLD de Sept-Îles, mercredi, pour faire face à la chaleur intense qui affecte les aînés et le personnel de l’endroit.

Une température moyenne de 27,5°C a été rapportée mercredi matin, à la Résidence Gustave-Gauvreau du CHSLD de Sept-Îles.

Environnement Canada rapporte un ressenti de 30°C sur le territoire. La situation a poussé l’établissement à prendre des mesures rapidement.

« Il y aura ajout de climatisation dans des environnements communs et stratégiques pour le personnel et les usagers », a confirmé au Journal le CISSS de la Côte-Nord. « Une première vague d’installation aura lieu dans les prochaines heures et se poursuivra d’ici le 11 juillet 2023. »

Le CISSS a un projet global pour mettre aux normes la ventilation et la climatisation de la Résidence. Ce projet commencera en 2024, indique-t-on.