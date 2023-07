La Belle Tournée s’arrête chez nous

Syntonisez bien vos téléviseurs le 24 juillet : vous aurez la chance de voir des images de notre région à l’écran, avec l’animateur Guy Jodoin, des intervenants de chez nous et une foule d’artiste d’ici.

La Belle Tournée, diffusée sur les ondes des réseaux TVA et Télé-Québec, était de passage sur la Côte-Nord dans la semaine du 11 juin.

Le public aura la chance de voir un bon nombre d’artistes dont Isabelle Boulay se produire sur scène, avec d’autres invités surprises.

Le comédien Pascal Morrissette sera également de la partie, et le maire de Portneuf-sur-Mer fera s’est prêté au jeu dans un segment de courts sketchs humoristiques.

L’équipe de tournage s’était déjà arrêtée à Havre-Saint-Pierre lors de l’épisode consacré à la Côte-Nord en 2022, avec comme artistes invités Julie Bélanger, Louis-Jean Cormier, Mara Tremblay, Florant Vollant et Natasha Kanapé-Fontaine.

Cette fois ce sera la Haute-Côte-Nord qui sera à l’honneur, plus particulièrement les environs de Portneuf-sur-Mer et Tadoussac.

Questionné à savoir comment il définirait le style de l’émission, le comédien vedette et présentateur de l’émission en a long à dire.

« Je pourrais en parler longtemps, jusqu’à demain peut-être », lance-t-il à la blague.

« La Belle Tournée, c’est avant tout des gens. C’est la rencontre avec les gens qui habitent dans toutes les régions de la province, qu’ils y soient nés ou qui ont été adoptés », détaille Guy Jodoin.

Selon le comédien habitué des variétés estivaux, la « cerise sur le sundae » est que le public est encouragé à « voyager en faisant du tourisme local ».

Grande scène sur la terrasse

La grande scène à aire ouverte caractéristique de l’émission a été installée sur la terrasse de l’Hôtel Tadoussac.

Lors de chaque tournage, plusieurs artistes se succèdent dans un medley musical d’ouverture, et sert d’endroit de rassemblement pour des entrevues durant le reste de la diffusion.

Pour la 8e de la saison, Isabelle Boulay sera accompagnée de Joséphine Bacon, le groupe musical Maten ainsi que Matiu en provenance de Uashat-Maliotenam.

L’équipe de tournage s’est déplacée pour aller rencontrer Manuel Bujold Richard, le fondateur de l’entreprise Sel St-Laurent, pour présenter le sel de mer récolté aux Bergeronnes.

Un segment de l’émission concernera l’embouchure de la rivière Portneuf, et l’équipe s’est arrêtée un temps pour manger au pub de la marina. « On essaie de sortir des sentiers battus, et c’est ce qui me plait beaucoup avec l’émission », révèle Guy Jodoin.

Jean-Maurice Tremblay, Guy Jodoin et Henriette Emond lors du passage de la Belle Tournée à Portneuf-sur-Mer le 11 juin. Photo Facebook

Coup de cœur

Guy Jodoin se déplace seul en voiture avant et après les jours de tournage de La Belle Tournée. En route vers le Bas-Saint-Laurent lorsqu’il est joint au téléphone par le Journal, il revient sur ce qui l’anime.

« J’ai besoin de manger de l’asphalte. J’ai besoin d’arrêter à des endroits et rencontrer les gens, prendre des photos et de parler avec eux », explique-t-il avec candeur.

« Je suis me suis arrêté à Drummondville pour manger lors du trajet, et j’ai rencontré des gens de tous les âges qui m’ont parlé du Tricheur et qui ont pris des photos. Ça me rend heureux », raconte-t-il.

Pour l’animateur, ces moments de discussion avec ses admirateurs constituent un large tissu « d’anecdotes que je ne pourrais pas vivre si j’arrivais par avion et que je me rendais sur le lieu de tournage », affirme-t-il.

Tadoussac fait figure de coup de cœur dans l’imaginaire du comédien lors de son passage annuel dans la région.

« Je suis passé plusieurs fois par le traversier pour aller plus loin, et je m’étais dit que j’avais fait le tour de Tadoussac avec son auberge de jeunesse, ses 4 maisons et sa cantine », lance-t-il avec humour.

« Ça a vraiment été une découverte pour moi de m’arrêter dans le village et de rencontrer le monde », conclut-il.

Faire rayonner le Québec

L’histoire de La Belle Tournée commence avec une idée du premier ministre du Québec François Legault, qui voyait à l’époque de la pandémie de Covid-19 une opportunité de présenter les attraits touristiques de chaque région du Québec.

« Beaucoup de boites de production ont soumis leurs idées, et c’est le groupe Fair-Play qui m’avait proposé comme animateur qui a eu le contrat », raconte Guy Jodoin.

L’animateur rencontre même le premier ministre dans une rencontre seul à seul, afin de voir si le choix d’animation convenait.

« Je lui ai dit que lorsque j’étais en voyage, je précisais que je venais du Québec quand on me dit que je suis Canadien », enchaîne Guy Jodoin. « La rencontre s’est très bien déroulée et nous avons commencé le tournage de la première saison quelque temps après », ajoute-t-il.

Bien que la saison 3 n’est pas encore terminée, le potentiel d’une 4e saison est encore intéressant pour l’animateur. « Il y a tellement d’endroits, d’attraits et d’endroits à voir », précise-t-il.

« Je ne le note pas nécessairement à mon agenda, mais il y a encore un potentiel de découverte énorme pour de futures émissions », laisse entendre le Sherbrookois d’origine.

« Le Québec, je l’ai tatoué sur le cœur parce que je l’ai défendu, j’ai participé à son histoire et à sa culture. Je suis fier de présenter les grands artistes d’aujourd’hui et de faire rayonner la province dans l’émission », conclut-il.