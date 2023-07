Attention aux fraudeurs en ligne

La Caisse populaire Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord signale la présence de stratagèmes de fraude qui se multiplient en ligne.

Les fraudeurs utilisent l’identité de personnalités connues et suivies par de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux (animateurs télé, chanteurs, Youtubeurs, comédiens, etc). Leur but est d’obtenir de l’argent ou des informations personnelles de la part des fans de ces personnalités connues.

Les fraudeurs repèrent les fans de certaines personnalités sur les réseaux sociaux et les approchent en leur faisant croire qu’ils communiquent avec l’artiste qu’ils admirent.

Ils vont ensuite proposer quelque chose qui fait rêver et que la cible a toujours cru inaccessible (rencontre privée, accès aux loges, billet VIP, lot à gagner, etc.).

Bien qu’il soit de notoriété publique que ces personnalités soient riches, les fraudeurs n’hésitent pas à inventer diverses excuses pour extorquer de l’argent à leur cible.

La Caisse populaire Desjardins donne quelques conseils pour mieux reconnaître les tentatives de fraude.

Il faut se méfier de toute personne vous demandant un transfert d’argent sur les réseaux sociaux. Si l’argent est envoyé à un fraudeur, il est très rare que la transaction puisse être retracée

Les profils des personnalités sur les réseaux sociaux sont certifiés. Pour cela, le nom indiqué sur le profil est suivi d’un badge bleu.

Si vous êtes victime de faux profils de personnalité, il est impératif de stopper toutes les communications.

Ne vous laissez pas intimider par d’éventuelles menaces, et portez plainte à votre service de police locale et signalez la fraude au centre antifraude du canada au 1-888 495 8501.