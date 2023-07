Si aujourd’hui pour demain : souligner les bons coups du Québec

Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David lors de leur passage à la Maison de la Culture de Tadoussac.

L’exposition multimédia d’Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David propose plus d’une vingtaine de courts portraits sur chacune des municipalités ayant participé. Son but, dépeindre un Québec positif avec des belles initiatives qui se partagent.

Si Aujourd’hui pour Demain occupera la salle derrière le comptoir touristique de la Maison de Tourisme de Tadoussac jusqu’au 30 juillet. Rejoints par le Journal lors de leur bref passage dans la région le 3 juillet pour la soirée d’ouverture, Philippe-Emmanuel David et Angèle Courville terminent d’installer les affiches qui constituent l’exposition sur les murs de la salle.

Chaque affiche possède son propre code QR qui amène les membres du public sur une page web avec une création audio et un microbaladodiffusion expliquant la démarche créative.

Seule exigence pour le public : apporter sa paire d’écouteurs pour entendre le contenu sonore. « Les images prennent tout leur sens quand on consulte le dossier au complet et que l’on écoute le contenu sonore », explique le créateur Philippe-Emmanuel David.

La photo prise par les créateurs lors de leur visite à Tadoussac, utilisée dans l’exposition. Photo Courtoisie

Initiatives rafraîchissantes

Plus d’une vingtaine de courts portraits de villes et d’initiatives de tout genre partout dans la province sont nés lors de la tournée créative du couple de Sainte-Thérèse durant l’été 2022.

Les municipalités avaient le choix d’une question, et les créateurs se sont chargés du reste. « Ça nous a permis de découvrir plein de belles choses qui se font au Québec. Le but de l’exposition est de faire découvrir tous ces phénomènes qui ne sont pas nécessairement connus », précise Philippe-Emmanuel David.

Parcourant les affiches, le créateur attire l’attention sur l’un de ses coups de cœur, la ville de St-Georges en Beauce.

La ville, les citoyens et la compagnie Manac ont développé conjointement une installation sur les îles en friche de la rivière Chaudière consacrée au tourisme et à l’horticulture qui comporte aujourd’hui des sentiers pédestres, des passerelles et une collection impressionnante d’espèces de lilas.

« L’usine a décidé de construire des passerelles sur l’île, le club horticole et les citoyens ont planté des fleurs et la ville a fait poser un barrage pour régulariser le niveau de la rivière », raconte l’artiste.

« C’est une belle initiative pour une ville où il n’y avait pas beaucoup de prêts bibliothécaires par le passé. Maintenant ils ont une bibliothèque à deux étages et les commerçants ont comme but de poser 100 sculptures partout en ville », ajoute-t-il.

Montrer les bons coups

Pour Philippe-Emmanuel David, l’exposition se veut être un « baume à l’avalanche de mauvaises nouvelles qui nous tombent sur la tête jour après jour ». En route depuis 2022 pour présenter l’exposition, le couple espère « que certaines questions viendront titiller la réflexion chez le public », qui peut s’exprimer en donnant leurs impressions sur Facebook ou Instagram.

« C’est pour ça qu’on veut que l’exposition voyage, pour que les bonnes idées circulent et que ça se parle dans les communautés », indique-t-il.

Dans la ville de Chelsea en Outaouais, les citoyens assistés de leur maire ont réussi à faire ouvrir une piste cyclable les reliant à Gatineau. « Les citoyens se sont mobilisés et ont réussi à avoir un tronçon d’autoroute juste pour les vélos entre leur ville et Gatineau. C’est épatant ce que l’on peut réaliser en s’impliquant », se réjouit l’artiste.

L’exposition fera son bout de chemin jusqu’en 2024, et le couple d’artistes caresse déjà la possibilité d’un nouveau projet.

« Beaucoup de villes ont gardé nos expositions, et depuis plusieurs villes comme Laval et Québec ont suscité de l’intérêt pour une future édition », dévoile Philippe-Emmanuel David.

Leur prochain projet sur la glace est de réaliser quelque chose de semblable à Si Aujourd’hui pour Demain, mais pour tous les arrondissements de la ville de Montréal.