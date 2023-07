Du changement chez Hockey Côte-Nord

Il y a un changement de garde et du nouveau chez Hockey Côte-Nord. Le nouveau président Stephan Pelletier ne veut pas tout brasser dès son arrivée, mais il compte mettre encore plus les jeunes au cœur des priorités.

Impliqué au sein du hockey mineur nord-côtier depuis près de 30 ans à différents titres, notamment comme entraîneur, Stephan Pelletier veut prendre le temps avec son entrée en poste.

« Je m’assois, j’écoute et je regarde », a-t-il dit.

Il croit beaucoup au développement sur la Côte-Nord des joueurs, que ce soit pour l’élite ou le récréatif. « Je veux que les jeunes s’amusent. »

M. Pelletier entend poursuivre le travail amorcé dans certaines associations pour rendre accessible le hockey pour les enfants qui commencent, afin qu’ils bénéficient d’un équipement.

Peu importe les dossiers, le nouveau président sait qu’il ne peut pas faire de miracle.

Il entend s’entourer de personnes qui seront aux bonnes places et pour les bonnes raisons. « Je veux qu’on travaille ensemble toute la gang. »

Le nouveau président compte s’assurer que Hockey Québec n’oublie pas la Côte-Nord quand il sera le temps pour la fédération de mettre en place ses nouvelles orientations. « Je veux la place qui nous revient. Ça fait 30 ans que je suis impliqué dans le hockey, je connais du monde en masse. »

Autres changements

Parmi les changements au sein de l’organisation régionale, Jean-Philippe Simard se consacrera à 100 % à Hockey Côte-Nord, lui qui partageait ses tâches dans les dernières années avec la coordination du programme des Nord-Côtiers.

Un des dossiers en cours est celui pour le M11. Les discussions tournent autour d’une ligue régionale double lettre avec Uashat mak Mani-utenam, Sept-Îles et Baie-Comeau.

« La question est de savoir si c’est viable une ligue à trois pour la saison à venir. Il pourrait y avoir des échanges showcase avec le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent, en plus d’un tournoi de plus par équipe », a indiqué M. Simard.

« Pour la plupart, c’est positif, mais Sept-Îles est 50-50. Elle préfèrerait du simple lettre. Il y a une réflexion à faire. »

Jean-Philippe Simard parle également de mieux encadrer le féminin et surtout les entraîneurs M9 et M11.

Il appuiera, en compagnie de Jean-Philippe Claveau, le conseiller technique pour la Côte-Nord, Éric Smith.

« Pour les entraîneurs M11, on veut offrir des conférences-ateliers, trois par secteur (est et ouest) afin d’échanger avec eux sur des sujets d’actualité de leur saison. On veut aussi les accompagner lors de pratiques et leur donner du feedback. On a pas mal de job devant nous. »

Le successeur de Jean-Philippe Simard comme coordonnateur des Nord-Côtiers a été nommé la semaine dernière. Il s’agit d’Alexandre Daneau.

Il a été entraîneur-adjoint avec les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup dans le M18 AAA et entraîneur-chef dans la structure des Albatros de l’Est-du-Québec. Il assurera aussi un poste d’entraîneur-adjoint avec l’équipe M15 AAA des Nord-Côtiers.