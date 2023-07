(PHOTOS) Les festivités du 50e de la fusion de Sacré-Cœur sont lancées

La grande parade a prit d’assaut le centre villageois de Sacré-Cœur avec ses participants costumés des organisations et des entreprises du village sur des chars allégoriques, accompagnés d’une ambiance de fête qui marque bien le début de la commémoration du 50e anniversaire de la fusion du village.

Les spectateurs bien installés sur leur chaise devant la maison ou aux abords des rues ont eu le droit à une symphonie de klaxon rappelant à l’unisson le message suivant : que la fête commence!

Les touristes et les passants qui n’avaient pas été prévenus ont manifestement été surpris et charmés par l’ambiance de fête de quartier qui régnait dans le village.

La soirée disco et les feux d’artifices qui marqueront cette soirée seront relayés samedi par le souper méchoui et la présentation des maires et de l’histoire de la fusion du village.

Samedi soir ce sera le groupe de musique Kaïn qui prendra place sur la scène près de l’aréna, et la journée de dimanche sera dédiée aux activités familiales.

Galerie photo