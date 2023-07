Isaac Dufort invité au second camp du CH

Isaac Dufort pendant le camp de perfectionnement du Canadien de Montréal sur la glace du complexe Bell à Brossard. PHOTO Arianne Bergeron/Club de hockey Canadien

BROSSARD, QC – JULY 2: The 2023 Montreal Canadiens Development Camp at the Bell Sports Complex on July 2, 2023 in Brossard, QC, Canada. (Photo by Arianne Bergeron/Club de hockey Canadien)