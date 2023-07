Carol Girard quitte ses fonctions à la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord

Le directeur général de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Carol Girard, a démissionné de ses fonctions au début du mois de juillet. La mission de l’organisme lui tient toujours à cœur, mais le temps lui manque pour faire face à tous les défis à l’horizon.

L’homme d’affaires investissait environ 10 heures par semaine à ce travail puisqu’il œuvre à temps plein à l’ANCAI, à temps partiel au Golf Le Méandre l’été, en plus de son rôle de conseiller municipal. Il avait commencé son mandat juste avant la COVID de façon intérimaire.

« Comme la Chambre de commerce est en constante évolution, on avance dans notre cheminement et on a besoin de quelqu’un qui va mettre plus d’heures pour être capable de la faire évoluer. Le plan d’action doit être mis en marche. Il est fait, mais il doit être fonctionnel, ce qui va demander plus de temps. Je n’avais plus les disponibilités pour continuer », affirme M. Girard.

Le Forestvillois est conscient du rôle important joué par l’organisation.

« Ça va être important qu’on soit là. On va essayer d’aider le monde, d’être derrière eux pour que la Chambre de commerce soit là pour les appuyer et les aider à se développer aussi. On veut aussi leur apporter des activités qui sont importantes pour eux », assure-t-il.

Comme conseil à son successeur, Carol Girard suggère « d’être à l’écoute des gens et d’être capable de bien cibler les besoins de nos entreprises ».

« La réalité de notre territoire de la Haute-Côte-Nord est assez particulière. Ce n’est pas une région qui est très populeuse, installée sur un grand territoire. C’est donc important de favoriser une concertation sur le territoire en entier. C’est déjà bien parti, mais il faut continuer le travail d’être un organisme rassembleur. »

Une économie difficile

L’économie n’est pas en bonne position partout dans la province. L’ancien directeur de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord est bien placé pour le savoir. Son poste lui a permis de constater l’ampleur de la crise économique dans la région.

« On se répète, mais la pénurie de main-d’œuvre n’aide pas beaucoup. La baisse de la population non plus ça n’aide pas pour nos commerces. Les contrats sont de plus en plus difficiles à obtenir pour nos entreprises. La concurrence est beaucoup plus forte surtout au niveau de la construction », divulgue-t-il.

Selon l’entrepreneur, les entreprises d’autres régions du Québec sont de plus en plus présentes sur le territoire afin de remporter des contrats.

« Il y a des compagnies de l’extérieur qu’on ne voyait pas avant qu’on voie arriver aujourd’hui. Il faut, à ce moment-là, que nos entreprises soient plus créatives pour avoir des contrats. Même si on n’a pas d’annonce officielle, on espère qu’il y a de belles choses qui s’en viennent avec Hydro-Québec dans les prochaines années. On pourra être partie prenante », renchérit Carol Girard.