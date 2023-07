CHSLD des Bergeronnes : 459 000 $ pour une nouvelle génératrice 

Le CHSLD des Bergeronnes sera muni d’une nouvelle génératrice et d’un nouveau réservoir diésel en août. Photo : Boisé sur Mer

Une somme de 459 700 $ est investie par le CISSS de la Côte-Nord au CHSLD des Bergeronnes pour le remplacement de la génératrice et du réservoir diésel.

Les travaux, qui comprennent également de l’aménagement extérieur, de la démolition et de l’électricité, seront effectués en août par l’entreprise Services pétroliers MT de Chicoutimi qui a offert la plus basse soumission sur un total de cinq.

Selon le porte-parole du CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis, « l’équipement existant est en fin de vie et les pièces de remplacement sont de plus en plus rares à trouver lorsque nécessaire ».

« Le remplacement permettra de s’assurer de la sécurité des résidents et du personnel en cas de panne électrique », poursuit-il.

La génératrice présentement en fonction date de 1985. Lors d’une panne électrique, le système prend en charge des équipements et accessoires afin de maintenir les services offerts aux résidents, comme c’est le cas dans tous les CHSLD de la région.