Une fin de semaine enflammée à Sacré-Cœur

Le groupe musical Kaïn a fait le bonheur des fans réunis sur le terrain de balle avec des classiques intemporels comme Mexico, Comme dans le temps et Adam et Ève.

La foule d’activités prévues de vendredi à dimanche par le comité organisateur des festivités en a mis plein les yeux et les oreilles. Performance flamboyante du groupe musical Kaïn, souper méchoui, et parade dans le centre du village, ce sont là quelques faits saillants de la fin de semaine que le public n’est pas près d’oublier.

Les festivités ont commencé par la grande parade vendredi en soirée, qui a fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes.

Lors du passage du Journal, les résidents réunis sur la pelouse en avant de leur demeure attendaient la venue de la parade bien installés sur des chaises d’extérieur.

Une ambiance de fête de quartier régnait alors que la longue parade déambulait lentement dans les rues du village.

Chars allégoriques d’organisations et d’entreprises du coin, automobiles antiques, et camions-remorques faisaient tonner leur klaxon accompagnés à l’avant par la fanfare qui marquait le rythme.

Un soleil couchant se fondait tranquillement dans le ciel, avec une météo impeccable qui marqua les deux jours de vendredi et samedi.

Devant l’aréna, la mairesse de Sacré-Cœur Lise Boulianne a pris la parole devant une trentaine de personnes avec un mot d’ouverture de l’événement.

La soirée disco avec le DJ Sébastien Tremblay a fait danser la foule réunie sous la tente, et les feux d’artifice prévus à 22 h 30 ont fait le plaisir des petits et des grands.

La journée du samedi a commencé en force avec un après-midi bien rempli d’activités en tout genre au centre récréatif de Sacré-Cœur.

Jeux de foire, vente de nourriture et amusement pour les tout-petits ont mis la table pour le souper méchoui et la présentation historiques des maires et de la fusion.

La parade du vendredi a mis la table pour la fin de semaine de festivités avec sa longue file de chars allégoriques dans les rues du village.

Marquer l’histoire

Le public a pu se renseigner sur l’histoire de la municipalité, qui débuta dans les environs de la Baie Sainte-Marguerite dont les installations étaient alors exploitées par la compagnie de la Baie d’Hudson.

C’est en 1937 que la nouvelle municipalité du village de Sacré-Cœur-de-Jésus est formée, et c’est en 1973 que la municipalité du village et de la paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus fusionnent pour porter le nom de Municipalité que nous connaissons aujourd’hui : Sacré-Cœur.

C’est le groupe de folk-rock québécois Kaïn qui s’est ensuite chargé de la suite de la soirée samedi, devant une foule conquise de plusieurs centaines de personnes.

Certains touristes et visiteurs de passage dans notre région n’ont pas raté l’occasion de voir la formation active depuis plus de 20 ans.

Une couple de Sept-Îles rencontré devant le centre récréatif ne cachait pas son enthousiasme : « On n’allait certainement pas manquer ça », a mentionné monsieur. « On connaît toutes leurs hits par cœur », a renchéri sa conjointe.

Et les hits, ce n’est pas ce qui a manqué durant le spectacle. Après avoir interprété Mexico pour ouvrir le concert, le chanteur et guitariste Steve Veilleux a salué la foule et a souhaité un joyeux anniversaire à la municipalité.

« Sacré-Cœur, j’ai envie de te dire bon 50e », a-t-il expédié à la foule survoltée. « 50 ans ce n’est pas rien. Sacré-Cœur a officiellement sa carte de la FADOQ. Merci d’être venus pour passer la soirée avec nous », a-t-il déclaré.

« Ça ne fait pas 50 ans que l’on joue de notre côté, mais on s’entête collectivement depuis plus de 20 ans à sculpter nos chansons à même nos joies avec notre langue qui est notre fierté et notre identité. Nous sommes contents d’être avec vous ce soir », a conclu le chanteur avant de passer sur le manche de son instrument.