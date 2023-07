Drakkar : Jean-François Grégoire se trouve deux adjoints

Éric Roy et Patrice Bosch au centre de Jean-Francois Grégoire, DG et entraineur-chef et Mario Durocher, directeur général adjoint. Photo page facebook du Drakkard.

Après les frères Boilard, le directeur-général Jean-François Grégoire a confirmé l’embauche de Patrice Bosch et d’Éric Roy, respectivement entraîneur-adjoint et entraîneur des gardiens de but pour le club nord-côtier.

« Je suis enjoué et très heureux de retrouver le Drakkar et la belle région de la Côte-Nord. J’ai été convaincu par le plan de Jean-François Grégoire et l’équipe est en pleine progression. J’ai très hâte de commencer à travailler avec le staff et les joueurs du Drakkar », a indiqué Patrice Bosch, lui qui avait exercé les mêmes fonctions en 2012-2013.

En plus du Drakkar, Patrice Bosch a déjà travaillé avec les Saguenéens et les Voltigeurs et dernièrement. Il a aussi récemment œuvré pour le HC Lugano de la ligue Nationale Suisse.

Éric Roy a été entraîneur des gardiens du Phoenix de Sherbrooke au cours des 5 dernières années.