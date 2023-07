Jeux du Québec : les athlètes du premier bloc rentrent à la maison

La journée du dernier bloc s’est terminée sur une bonne note, avec deux bannières de l’esprit sportif remporté par l’équipe de baseball et par l’équipe de natation.

ATHLÉTISME

Le meilleur résultat de la journée a été obtenu par Julianne Morin, originaire de Baie-Comeau, qui a terminé au quatrième rang dans la discipline du lancer du marteau. Ses coéquipiers Félix Garneau et Émile Gauthier, également de Baie-Comeau, ont quant à eux terminé respectivement à la 9e et 12e place dans les épreuves du lancer du disque et du lancer du poids.

NATATION

Trois équipes de nageurs ont pris part aux relais 4x50m libres et quatre-nages. Le quatuor composé de Leelou Vollant, Emmanuelle Caron, Florence Turbide et Alice Bourassa se sont classés aux finales du groupe B dans les deux styles de nages et ont terminé, dans les deux disciplines au 14e rang.

Philippe Lebreux, chef de la délégation de la Côte-Nord souligne l’attitude des jeunes nord-côtiers via un communiqué de presse. « Malgré le fait que certains espoirs de médaille ne se soient pas concrétisés, les athlètes de la 57e finale ont démontré un beau potentiel, et plusieurs d’entre eux devraient être de retour lors de la prochaine finale estivale qui se tiendra à Trois-Rivières en 2025 », explique-t-il.

Source : Gabriel Da Silva, agent aux communications des Jeux du Québec de la délégation Côte-Nord