Les Ilets-Jérémie seront l’hôte d’ateliers immersifs destinés aux visiteurs et touristes, afin de comprendre le mode de vie traditionnel des populations innues. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Projets culturels entre Pessamit et Colombier

Deux projets seront en cours de réalisation à partir de l’automne entre la communauté innue de Pessamit et la municipalité de Colombier. La bibliothèque de Colombier sera ouverte à ses voisins, tandis que des activités d’interprétation sur la culture innue seront tenues pour les visiteurs aux Ilets-Jérémie autour de la neuvaine de Sainte-Anne en 2024.

Louise Lefrançois, l’agente de développement de la municipalité de Colombier, est en train de concocter deux projets qui bénéficieront à la municipalité, et à la communauté innue de Pessamit.

Vu la proximité géographique des deux entités, les services offerts par le biais de cette nouvelle collaboration seront de type donnant-donnant.

Les membres de la communauté innue de Pessamit qui le désirent pourront venir profiter des services de la bibliothèque municipale de Colombier.

Pessamit, qui ne dispose pas de bibliothèque municipale, est conquise par le projet.

« Pessamit a une bibliothèque à la polyvalente. C’est pourquoi ça les intéresse de pouvoir venir ici pour profiter de nos services », explique Louise Lefrançois.

Formule à définir

Bien que les deux projets sont pour l’instant à leurs balbutiements, Louise Lefrançois précise que le conseil de bande a vu en eux un bon potentiel.

« Il y a de l’intérêt, mais il n’y a rien de concret à ce moment-ci. Le conseil de bande s’est montré très intéressé », dévoile-t-elle.

La bibliothèque municipale de Colombier qui ouvre à raison d’un jour par semaine en avant-midi jusqu’en soirée aura peut-être une plus grande plage d’ouverture.

« Il reste à décider si je pars chez eux avec des volumes, ou si ce sont eux qui vont se déplacer », laisse entendre l’agente de développement.

Réseau Biblio Côte-Nord

En s’invitant à la bibliothèque de Colombier, les membres de la communauté de Pessamit pourront se familiariser avec le Réseau Biblio Côte-Nord et profiter des services qu’il offre.

Le catalogue numérique du réseau a de quoi plaire : magazines, musique, documentation sur tous les sujets, et même des ressources comme des jeux d’évasion et divers jeux en ligne.

« Tout ce qu’il faut, c’est une carte de membre » laisse tomber Louise Lefrançois.

Le Réseau Biblio Côte-Nord dispose même d’expositions itinérantes avec thématiques, et jusqu’au 13 septembre la bibliothèque aura ses deux activités sur le Zéro déchets et La Guerre avec plus d’une vingtaine de tomes par thématique.

Les utilisateurs peuvent enfin bénéficier de prêts entre bibliothèques du réseau sur commande, et tous types de livres peuvent être demandés.

« Je crois qu’au mois d’octobre, nous aurons ficelé tout ça », espère Louise Lefrançois.

Découvrir la culture innue

Le deuxième projet de l’agente de développement se déroulerait aussi dans la municipalité, mais cette fois dans le secteur des Ilets-Jérémie.

Louise Lefrançois aimerait mettre en activité un projet ayant pour but de montrer aux gens d’ici et d’ailleurs le mode de vie traditionnel chez les Innus de Pessamit.

« J’aimerais ça qu’il y ait un campement avec un tipi, et que les gens puissent voir les us et coutumes des Innus », explique-t-elle.

La première rencontre entre Pessamit et Colombier en septembre permettra aux parties de développer la forme que prendra cette initiative lors de sa réalisation pour la neuvaine de l’an prochain.

« C’est un projet qui me tient à cœur et que j’aimerais bien réaliser. Le conseil de bande s’est également montré intéressé à faire suite à ce projet », déclare-t-elle.

« C’est à suivre. Les rencontres auront lieu et on s’attend à des réponses positives », conclut Louise Lefrançois.