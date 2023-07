Deux Saguenéens et une dame de Terre-Neuve périssent

L’identité des victime de la collision frontale qui a fait 3 morts jeudi en soirée est maintenant connue.

Il s’agit du conducteur Pierre-Luc Beaumont Simard et de sa passagère Marie-Andrée Pedneault, âgés de 28 et 26 ans respectivement de Chicoutimi et de Jonquière.

La tragédie a également couté la vie à Germaine Andrew, 73 ans de Terre-Neuve.