C’est la Semaine québécoise des marchés publics

C’est aujourd’hui que débute la 15e édition de la Semaine québécoise des marchés publics et l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) invite la population à découvrir deux marchés sur la Côte-Nord.

Le Marché public Desjardins à Baie-Comeau et le Marché public Havre-Saint-Pierre sauront satisfaire les citoyens qui souhaitent découvrir les saveurs locales.

La Semaine québécoise des marchés publics se déroule partout à travers le Québec et vise à souligner l’importance de la contribution des marchés publics à une alimentation de proximité et à la mise en valeur de plus de 2 500 producteurs agricoles et artisans bioalimentaires.

« Au détour de son quartier, de son village ou de la route des vacances, les marchés publics sont des lieux privilégiés pour aller à la rencontre de nos productrices et producteurs agricoles et découvrir une variété d’aliments frais. Autonomie alimentaire, économie locale, vitalité de nos régions… des préoccupations de l’heure auxquelles les marchés publics contribuent positivement et de façon essentielle en favorisant un approvisionnement de proximité », affirme Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), partenaire de réalisation de la Semaine québécoise des marchés publics.

« L’AMPQ est le 2e plus grand réseau de marchés publics au Canada avec plus de 150 marchés publics. Ce qui place le Québec à titre de leader dans ce secteur. Durant la belle saison, de mai à octobre, les marchés publics saisonniers génèrent plus de 1,2 million de visites et des retombées de plus de 52 M$ » déclare pour sa part Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ.