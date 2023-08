RVA des Bergeronnes : un cadeau venu du ciel

Une nouvelle forme de tourisme pourrait voir le jour pour de bon aux Bergeronnes. La nouvelle place Rodolphe-Pagé près de la base de plein air propose un panorama à couper le souffle aux quelques pilotes venus profiter du beau temps lors de la journée du 23 juillet. Le Journal était sur la piste.

Lors du passage du Journal durant la journée du dimanche, 2 cessnas et 3 autogires étaient garés en retrait de la piste et à côté du Hangar Festif, et plusieurs allées et venues ont été constatées.

Certains pilotes en étaient à leur première fois aux Bergeronnes, et ne cachaient pas leur enthousiasme face à l’immense terrain de jeu

« C’est particulièrement plaisant avec la boulangerie (La p’tite cochonne) qui est juste à côté », a déclaré un pilote ravi.

Un nouveau lieu

Le triangle contigu comprenant la base de plein air, la piste d’atterrissage, le Hangar festif et la boulangerie La p’tite cochonne a maintenant un nom : la place Rodolphe Pagé, nommé en l’honneur du célèbre pionnier de l’aviation ayant œuvré aux Bergeronnes au milieu du 20e siècle.

Éric Maillet et Nathalie Ross dévoilant la plaque de la Place Rodolphe-Pagé.

« Rodolphe Pagé, c’est quelqu’un qui a eu beaucoup d’influence non seulement aux Bergeronnes mais aussi partout au Québec », a-t-elle ajouté.

La municipalité a déjà la construction d’un bloc sanitaire dans sa mire, qui viendra compléter l’offre définitive du site.

« On souhaite que ça reste longtemps. L’année prochaine, ce sera encore plus un succès », a indiqué pour sa part Sara Brisson, l’agente de développement de la municipalité qui a animé les discours.

Un succès

Tout le monde était unanime : la journée fut un succès, et l’expérience est à répéter.

« Le public est content. C’est un plus pour Les Bergeronnes et son patrimoine matériel », soulève Éric Maillet.

« Les gens redécouvrent cet endroit-là, et c’est ce qui est bien selon moi », ajoute-t-il.

Éric Maillet et le personnel de sa boulangerie La p’tite cochonne ont préparé un méchouï, dont la recette exacte ne peut être dévoilée.

« C’est un secret », confie à voix basse le boulanger-aviateur.

L’accordéoniste et chanteur Didier Dumontier a poursuivi la soirée en performance, et le film Aviature de Bruno Boulianne portant sur les pilotes de brousse a été projeté en fin de soirée.

Levez les yeux vers le ciel, car la municipalité des Bergeronnes pourrait devenir un pôle d’attraction suite à ce RVA réussi.