1,4 M$ pour redonner du lustre à l’Héritage 1

Le navire Héritage 1 reliant Trois-Pistoles et Les Escoumins profitera de sa saison morte pour redonner un peu de lustre à son espace intérieur, qui fait présentement voyager ses passagers non seulement sur l’eau, mais aussi dans le temps.

Profitant d’un financement annoncé en 2022 et depuis ficelé, la Compagnie de navigation des Basques (CNB) a décidé de repousser la réfection des espaces intérieurs dédiés aux passagers durant la prochaine entre-saison.

Le coût de cette vaste opération s’élèvera à plus d’un million de dollars. « Ça devrait se réaliser entre le mois d’octobre et d’avril », annonce Jean-Philippe Rioux, le capitaine du navire.

Bien que tout soit encore fonctionnel dans l’habitacle, la mise à niveau des installations permettra aux passagers de jouir de plus d’espace et de confort. « Ça date de 1973, et on sent que c’est passé date », illustre Jean-Philippe Rioux.

Le capitaine souligne qu’il y a plusieurs gros morceaux d’acier à remplacer. « Tant qu’à arracher, on va tout refaire à neuf le plus possible », indique-t-il.

Depuis 2016, de nouveaux moteurs ont été installés sur le navire, et en 2020 sa coque a été complètement restaurée.

Le retard dans la réception de pièces des engins de propulsion avait repoussé de quelques semaines le début de saison au milieu du mois de juin qui commence habituellement au mois de mai.

« Étant donné que c’est un bateau, il faut effectuer des entretiens en continu. Mais pour les gros morceaux comme ceux des dernières années, on va avoir fait le tour », conclut le capitaine.

« Quand le devis sera prêt, nous allons aller en appel d’offres dans les prochaines semaines », déclare Jean-Philippe Rioux.

Des travaux seront également nécessaires aux endroits que les passagers ne fréquentent pas, comme la cale, et la salle des machines.

Hormis le début de saison retardé, le capitaine juge que la saison se déroule bien jusqu’à maintenant. « Depuis qu’on a quitté le quai, ça va bien. Il y a des passagers, et on a notre place sur le fleuve », laisse-t-il tomber.