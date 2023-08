Le monde du cheval en effervescence 

Les amoureux des chevaux, il y en a partout, autant pour la compétition que pour le plaisir. Chose certaine, sur la Côte-Nord, ils sont plus nombreux qu’on pourrait le penser.

Selon Pamela Michaud, une ressource inestimable de la région dans le domaine, plus d’une trentaine de membres/athlètes rivalisent et des centaines de propriétaires de chevaux sont sur le territoire nord-côtier.

« On est pas loin de 200 propriétaires de chevaux seulement dans la Manicouagan, il y en a beaucoup qui ne font pas de compétition et que c’est juste un loisir », précise-t-elle.

Des cours même sans école

Même s’il n’y a pas d’école d’équitation officieuse, Mme Michaud donne elle-même des cours à certains jeunes. Son précieux réseau offre aussi certains cours plus spécialisés.

« Nous ici à Baie-Comeau, on est vraiment dépourvu, nous n’avons pas de vétérinaire pour chevaux ni de forgeron, on n’a pas vraiment de services. Lorsqu’un engouement pour des leçons se présente, on annonce qu’on ouvre des groupes et tout le monde se parle. Ce qui est beau, c’est notre entraide », raconte la cavalière.

Le ranch des Daltons à Moisie a par ailleurs annoncé sur sa page Facebook qu’il n’offrait plus de randonnée à chevaux en forêt, ni de cours ou de camps cette année.

La popularité de la compétition équestre se fait à nouveau sentir, souligne Mme Michaud.

« Ça revient ! Dans les années 2010, c’était super populaire chez les adolescents. Mais là, à ce que je vois, c’est des jeunes de 10-12 ans qui en font, qui a des chevaux et les parents participent, c’est vraiment beau à voir », affirme l’athlète.

Les compétitions

Sur la Côte-Nord, les athlètes peuvent participer à quatre compétitions. En y participant, ils peuvent remporter une place au WestFeria Gymkhana qui se tiendra à Sorel les 2 et 3 septembre 2023.

« C’est comme les Jeux du Québec version équestre », explique-t-elle.

La prochaine compétition se déroulera les 12 et 13 août au Mag Plein Air de Ragueneau. La population est invitée à y assister afin de découvrir ce monde et encourager les athlètes de la région.