Pénurie de personnel : une borne pour réserver sa chambre d’hôtel à Tadoussac

La pénurie de main-d’œuvre force les entrepreneurs à innover et à faire preuve d’audace. C’est ce qu’ont fait Dany Tremblay et Kevin Tremblay, propriétaire et relève du Motel Chantmartin de Tadoussac, en se dotant d’une borne de réservation de chambre automatisée et autonome. Un investissement dépassant les 70 000 $.

Les hommes d’affaires ont inauguré leur nouvelle innovation, nommée Ariane, le 27 juillet. Elle est le premier robot de ce genre à être en opération à Tadoussac et sur la Côte-Nord.

« Depuis plus d’un an, nous avons cherché une manière à pallier le manque de personnel à la réception tout en maximisant notre service auprès de la clientèle. Nous avons trouvé une solution innovante en installant un système automatisé de réservations à l’entrée extérieure de notre réception, ce qui nous permet d’offrir un service 24 h aux visiteurs de passage à Tadoussac », informe Kevin Tremblay.

Lorsqu’ils se présentent à la borne, les voyageurs disposent de deux options : ils peuvent réclamer la clé de leur chambre déjà réservée en indiquant leur numéro de confirmation ou louer une chambre instantanément, selon les disponibilités.

Cette idée leur est venue d’une visite à l’extérieur de la région. « J’ai vu ça lors d’un voyage en Gaspésie et dans les grands centres. Je me suis informé et ça provient d’Europe. On a fait les démarches pour s’en procurer une avec l’aide de partenaires », raconte Dany Tremblay.

L’entrepreneur se réjouit de l’efficacité de la borne Ariane jusqu’à maintenant. « Elle a fait ses preuves. Ça fonctionne très bien et ça améliore grandement le service qu’on offre à la clientèle. En plus, elle fonctionne à distance, donc nous sommes en mesure d’aider les clients quand ils ont besoin même si on est loin », explique-t-il.

Le système de réservation de chambre robotisé accommode les passants dans la région qui ont de la difficulté à trouver un endroit où loger en pleine nuit ou lors d’une tempête de neige, par exemple. « Avec le traversier qui amène un lot de véhicules aux 40 minutes à Tadoussac, on peut offrir un service de réception jour et nuit, ce que j’avais de la difficulté à offrir vu le manque d’employés », ajoute M. Tremblay.

La borne a été installée le 25 mai et le 1er juin, après quelques jours de rodage, elle a été officiellement mise en fonction. En plus des coûts d’acquisition de l’équipement, le propriétaire du Motel Chantmartin a dû remplacer toutes les serrures de 24 chambres.

« Comme la borne remet la clé aussi, il fallait que les serrures puissent être déverrouillées avec ce type de clé », précise-t-il. « Ça demande de la personnalisation, mais c’est une bonne solution ! »

Ce projet innovateur a été financé par la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans le cadre de sa Politique de soutien aux entreprises, ainsi que par Tourisme Côte-Nord dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme.

Saison au ralenti

Si les vacances de la construction apportent bon nombre de touristes sur la Côte-Nord, les semaines précédentes se sont avérées plutôt tranquilles en termes d’achalandage dans les commerces de Dany Tremblay à Tadoussac. « La saison est au ralenti, mais là c’est bien commencé », témoigne-t-il à l’autre bout du fil.

La nouvelle borne de réservation de chambres est automatisée et autonome. Photo courtoisie