Québec Mud Drag : Fred Morneau au top du classement

La passion de Fred Morneau pour les courses d’accélération porte fruit. Le Portneuvois qui fait partie de la compétition Québec Mud Drag se retrouve dans le haut du classement provincial dans trois de ses quatre catégories.

Le circuit qui réunit des coureurs de partout au Québec en est à plus de la moitié de la saison. Quatre courses sur six ont été effectuées permettant au participant de la Haute-Côte-Nord de faire ses preuves et de ne rien laisser à ses rivaux.

Fred Morneau est celui à battre dans les classes 4 cylindres stock, 4 cylindres modifié et 4 cylindre open. Dans le 6 cylindre stock, le conducteur du Jeep TJ orange arrive en deuxième position.

« Tout s’est bien passé jusqu’à maintenant. Je n’ai pas eu de bris mécaniques qui m’empêchent de finir la saison. Je suis content de mes performances et j’ai l’intention de continuer comme ça jusqu’à la finale », commente Fred Morneau qui partage ses exploits avec son équipe #1316 et ses deux commanditaires.

Chaque compétition apporte son lot d’imprévus. À Saint-Célestin, la boue était présente en grande quantité ce qui ajoutait une once de défi aux participants. « Ç’a ralenti un peu les temps de tout le monde. Les miens aussi », affirme le Portneuvois.

À Sainte-Béatrix, les compétiteurs étaient nombreux. Il était donc plus difficile de se démarquer. Fred Morneau a tout de même réussi à monter sur la troisième marche du podium à quatre reprises.

Le tout pour le tout

Deux compétitions restent au calendrier de Québec Mud Drag. La prochaine se tiendra à Notre-Dame-de-Montauban le 12 août. La dernière et non la moindre, la finale du circuit de courses d’accélération, est prévue le 2 septembre à Sainte-Florence dans la Matapédia.

C’est à ce moment qu’on saura si Fred Morneau de Portneuf-sur-Mer obtiendra le titre de champion provincial, un objectif qu’il caresse depuis le début de la saison. « Je vais donner le tout pour le tout », assure-t-il confiant de poursuivre sur sa lancée.

Notons que les pointages et les temps réalisés par les coureurs sont publiés sur la page Facebook Québec Mud Drag, pour les intéressés.

