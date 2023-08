Portneuf-sur-Mer : Gaétane Savard remporte 25 000 $ à la Roue de fortune

Gaétane Savard de Portneuf-sur-Mer a accueilli l’équipe de la Roue de fortune chez elle le 14 juillet. La chanceuse âgée de 85 ans a pu tourner la roue et remporter 25 000 $.

C’est le fils de madame Savard, Harold Simoneau, qui lui a acheté son billet gagnant pour son anniversaire le 23 juin. Il en avait acheté deux, un pour lui et un pour sa mère.

C’est ce dernier qui a dévoilé les trois roues qui ont permis de se rendre à la télévision. Le fameux billet de loterie a été acheté à la pharmacie Brunet de Forestville.

La Portneuvoise a adoré son expérience avec l’animatrice Annick Dumontet et l’équipe de l’émission populaire. Elles sont passées plus de trois heures avec la gagnante pour tourner l’épisode et finalement, faire tourner la roue par son fils Harold en présence d’une vingtaine de proches.

La boule s’est arrêtée sur le montant de 25 000 $, au plaisir de la dame qui utilisera cette somme pour rénover sa cuisine.

Dans le contexte de l’émission, diffusée le 7 août à TVA, Gaétane Savard a montré à l’animatrice comment mettre des palourdes en conserve, une première pour elle.

Tout en se mettant à la tâche, les deux femmes ont pu discuter du parcours de celle qui a eu huit enfants et qui a été famille d’accueil pendant 38 ans. « J’aimais ça, c’était ma vie », a confié Mme Savard à l’animatrice.

Gaétane Savard a montré à l’animatrice Annick Dumontet comment mettre des palourdes en conserve. Photo capture d’écran