Des nouveautés au Festival des oiseaux migrateurs en septembre

L’observatoire des oiseaux de Tadoussac (OOT) réserve quelques surprises aux participants pour la 13e édition de son festival annuel, en plus de reconduire son camp ornithologique d’une semaine avec des jeunes de 11 à 17 ans pour les initier aux bases de la discipline.

« Il y a toujours beaucoup d’activités organisées et, cette année, nous avons quelques nouveautés », dévoile Alexandre Terrigeol, directeur de l’OOT.

En plus de l’observation de nyctales et des croisières aux oiseaux, il y aura des séances de yoga aux dunes, un concert avec les Two Birdz des Escoumins et un quiz ornithologique au café-bar Le Kiboikoi des Escoumins.

Les Two Birdz des Escoumins donneront un concert dans le cadre du Festival des oiseaux migrateurs. Photo Simon Gaboury

Alexandre Terrigeol précise que le petit marché de Tadoussac restera également ouvert pendant les activités du festival à la mi-septembre.

« On fait intervenir beaucoup d’acteurs locaux pour nos activités, et c’est ce qui risque d’être intéressant », conclut-il.