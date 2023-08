Championnats québécois d’été 2023 : Audréanne Foster revient avec l’argent

Le club de patinage artistique de Baie-Comeau a été représenté par six athlètes lors des Championnats québécois d’été 2023 du 10 au 13 août à Pierrefonds. La Forestvilloise Audréanne Foster est revenue avec la médaille d’argent au cou. Elle s’est classée au troisième rang lors de son programme court et en deuxième place pour son programme long. Son cumulatif de points lui a valu le titre de vice-championne en plus de battre son record personnel en terminant avec un pointage de 157,45. Klara Simard et Emmanuelle Bourque ont aussi battu leur record personnel en se glissant respectivement au cinquième et septième rang. Marie-Lee Fortin s’est classé 18e, Juliette Fortin 10e et Karianne Jean 10e dans leur catégorie respective. Le CPA de Baie-Comeau prendra part à la compétition Georges-Éthier à Beauport en septembre.

Partager cet article