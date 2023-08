Sur les 51 joueurs qui se sont présentés à l’ouverture du camp des Élites de Jonquière M18 AAA le 6 août dernier, il y avait quinze hockeyeurs originaires de la Côte-Nord.

Après les premières coupures de vendredi dernier, dix Nord-Côtiers sont toujours dans la course pour se tailler un poste au sein de la troupe de l’entraîneur-chef Arnaud Dubé pour la saison 2023-2024.

Il s’agit des Septiliens Greg Tremblay, Matthias Laflamme, Olivier Arsenault et Zachary Landry, des Baie-Comois Jérôme Bélanger, Théo Gauthier, Robin Poitras, William Jean et Félix Brisson ainsi que Nathan Vaillancourt de Longue-Pointe-de-Mingan et Lorenzo Gauthier de Forestville.

Quant à Jacob Bérubé (Sept-Îles), Samuel Boudreau (Havre-Saint-Pierre), Mathéo Cormier (Baie-Comeau) et Dayton Leblanc (Sept-Îles), ils ont fait partie des joueurs retranchés.

Le directeur général des Élites de Jonquière, Simon Tremblay, voit ça d’un bon œil autant de joueurs de la Côte-Nord au camp.

« C’est une bonne année, une bonne cuvée. Ça ne veut pas dire qu’ils vont tous faire l’équipe, mais on aime ce qu’on voit. C’est le fun de voir autant de jeunes de la Côte-Nord. »

Le personnel doit restreindre à dix-huit joueurs et deux gardiens sont nombres pour vendredi. Les Élites comptent également 14 hockeyeurs qui prennent part à des camps de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’équipe sera finalisée autour du 28 août. Le calendrier régulier des Élites s’amorce, à domicile, le 8 septembre, avec la visite des Phénix du Collège Esther-Blondin.

L’organisation jonquiéroise regarde la possibilité de disputer deux matchs réguliers à Baie-Comeau. Les dates ciblées seraient les 19 et 20 janvier contre l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Des matchs du M17 AAA (Espoir) seraient aussi à l’horaire.

« C’est encore embryonnaire. Ce serait une belle occasion de montrer notre produit aux gens de la Côte-Nord et aussi pour nos jeunes », a fait savoir M. Tremblay.

En octobre 2015, la formation des Élites était venue à Sept-Îles pour deux matchs disputées contre Rivière-du-Loup.