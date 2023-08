Les Chevaliers de Colomb – conseil 3117 célèbrent leur 75e anniversaire

Les Chevaliers de Colomb – conseil 3117 de Forestville et Colombier œuvrent pour le bien-être de la communauté depuis 75 ans. Il est le plus vieil organisme de Forestville à être encore actif, un fait qui mérite d’être souligné en grand. Les 25, 26 et 27 août, l’heure des festivités aura sonné au local de la rue Blouin.

Une programmation d’activités a été concoctée par des membres impliqués au sein de l’organisme. Le vendredi 25 août, on fera place aux retrouvailles dès 15 h. En présence de dignitaires, dont le secrétaire d’État des Chevaliers de Colomb, les membres actifs et anciens du conseil 3117 sont invités à se rassembler tout comme la population qui est la bienvenue.

« On trouvait important de consacrer une soirée aux retrouvailles. Plusieurs anciens membres, ou des membres qui sont moins actifs, ont confirmé leur présence. Je pense à Jean Williams, Adrien L’Heureux, Gilbert Tremblay, et bien d’autres. Ce sera l’occasion de se remémorer de bons souvenirs », fait savoir Bertrand Gagnon, un des organisateurs du 75e anniversaire.

Le lendemain, la journée débutera avec un déjeuner pour tous au coût de 10 $ de 8 h à 12 h. En après-midi, six nouveaux candidats seront exemplifiés (cérémonie pour rejoindre le conseil) de 13 h 15 à 15 h. À 16 h, une célébration eucharistique d’une durée d’une heure à l’église de Forestville est au programme.

Le samedi se conclura avec un souper fraternel (méchoui) accessible aux membres ou non, sur réservation, au coût de 25 $. À 17 h 30 se tiendra le vin d’accueil, suivi du mot de bienvenue et de la présentation des dignitaires.

Les activités se termineront le dimanche matin avec un déjeuner libre à l’endroit choisi par chaque participant. « On espère que les Chevaliers et la communauté passeront de beaux moments pour célébrer avec nous ce 75e anniversaire », conclut M. Gagnon.

De 1948 à 2023

Le conseil 3117 des Chevaliers de Colomb a été fondé en 1948. Au départ, il englobait toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord. Aujourd’hui, il compte environ 170 membres actifs et inactifs des localités de Forestville et de Colombier.

Au fil des ans, l’organisme a soutenu les plus démunis à travers différentes activités et levées de fonds. Il a notamment pris en charge la remise des paniers de Noël aux familles dans le besoin, et ce, depuis 50 ans.