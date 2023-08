Les Nord-Côtiers : Dave Gagné et Thomas Gagnon s’impliquent

Deux ressources clés de la Haute-Côte-Nord feront partie de l’équipe des Nord-Côtiers pour la saison 2023-2024. Dave Gagné comme entraîneur des M15 AA et Thomas Gagnon comme coordonnateur adjoint.

Le hockey mineur n’est plus un secret pour Dave Gagné, impliqué avec les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord depuis plus d’une dizaine d’années.

« J’ai entraîné au niveau bantam l’an dernier, et pee-wee l’année d’avant », laisse entendre le nouvel entraîneur des Nord-Côtiers.

Dave Gagné n’a pas peur des défis. « On carbure à ça. J’ai hâte que ça commence, et je suis confiant d’avoir une bonne équipe double A avec le bassin de joueurs qu’on a », révèle-t-il.

Le camp commencera à la fin août, et les pratiques débuteront au début du mois de septembre pour l’équipe M15 AA.

« Le gros défi qui nous attend, c’est qu’on a des joueurs de Havre-Saint-Pierre à Sacré-Cœur », précise Dave Gagné.

« Avec de bons adjoints et une bonne équipe d’entraîneurs, j’ai confiance que ça va bien se passer à ce niveau-là », estime le nouvel entraîneur.

Le nouveau coordonnateur adjoint Thomas Gagnon, originaire de St-Marc-de-Latour et résident de Forestville, a également hâte de prendre part à la saison.

« Je trouvais ça important de m’impliquer dans le hockey de développement sur la Côte-Nord, et je trouve que nous sommes une belle équipe qui travaille fort pour que les joueurs aient de la belle visibilité et pour qu’ils puissent se développer dans leur calibre respectif », soulève-t-il.

Thomas Gagnon, qui sera appelé à gérer les tâches pratiques comme la réservation d’hôtels et les déplacements, aura également à coordonner les rencontres avec les joueurs, leurs entraîneurs et leurs parents.

« Tout ce qui touche au hockey, ça m’a toujours attiré. Je suis une personne qui se donne à fond quand j’embarque dans quelque chose, et on va faire tout notre possible pour que la saison se déroule bien », avise le coordonnateur adjoint.

Pour Dave Gagné, le travail d’équipe, le respect, la persévérance et l’engagement sont des valeurs qui sont au cœur du cheminement des joueurs des Nord-Côtiers.

« Ça longtemps que ce sont nos slogans, et c’est ce que l’on veut travailler avec nos joueurs cette saison », de conclure Dave Gagné.