Le navire de croisières Le Bellot fera escale à Tadoussac

Le Bellot, navire de croisières français de la compagnie Le Ponant, fera escale dans la baie de Tadoussac le 31 août. Il est le troisième navire à visiter le village en 2023 et un total de sept bateaux est attendu.

Le navire peut contenir jusqu’à 184 passagers. Il possède 92 cabines et suites, un spa et deux restaurants. Quelque 118 membres d’équipage sont embauchés. Le Bellot est d’une longueur de 131 mètres et sa vitesse moyenne s’établit à 13,5 nœuds. Il a été construit en Norvège.

Cette escale s’inscrit dans le cadre du projet d’accueil de navires de croisières internationales mis sur pied par la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Le nombre d’escales sera en hausse à Tadoussac l’an prochain puisque 14 sont déjà prévues au calendrier des croisières.

Escale Tadoussac HCN a pour principal objectif de diversifier l’économie touristique de la Haute-Côte-Nord.

« Ce projet permettra entre autres d’allonger la saison touristique au printemps et à l’automne, de diffuser la fréquentation touristique vers l’ensemble de la région et de promouvoir la Haute-Côte-Nord comme une destination incontournable », informe Pierre Rodrigue, responsable de port à Tadoussac.

L’organisation prépare actuellement l’accueil de ces croisiéristes « de façon à leur montrer le meilleur de la région et les inciter à revenir nous visiter au courant des prochaines années », comme le spécifie M. Rodrigue.