L’horaire des centres de prélèvements de Forestville et des Escoumins reviendra à la normale dès le mardi 5 septembre 2023. Photo iStock

Retour à la normale dans les centres de prélèvements des Escoumins et de Forestville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avise la population de la Haute-Côte-Nord que l’horaire des centres de prélèvements (prises de sang et autres types de prélèvements prescrits) de Forestville et Les Escoumins reviendra à la normale dès le mardi 5 septembre 2023.

L’horaire avait été modifié le 19 juin en raison de la pénurie de personnel.

Les centres de prélèvements seront ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 10 h à Forestville et de 7 h 30 à 9 h 30 aux Escoumins.

Le CISSS de la Côte-Nord avise la population de ne pas arriver avant l’heure d’ouverture car il ne sera pas possible d’accéder au centre de prélèvements, et que le service de prélèvements n’est pas disponible les jours fériés.