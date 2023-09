Des joueurs des Prédateurs passent à un autre niveau

Des joueurs des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord passent à un autre niveau cette saison. Ils évolueront dans les équipes double et triple lettres des Nord-Côtiers ainsi qu’au niveau collégial. « Ils se développent à leur plein potentiel », affirme Claudine Roussel, responsable des communications pour les Prédateurs.

Des camps de sélection ont été tenus au cours du dernier mois pour offrir à tous les joueurs de la Côte-Nord la chance de performer au sein des Nord-Côtiers.

Dans la catégorie M18 AA, Justin Martel et Xavier Tremblay ont été sélectionnés. Nathan Barthell évoluera pour une deuxième saison au sein des M13 AAA et Olivier Gaudreault fera de même chez les M15 AAA.

Du côté des M15 AA, quatre Prédateurs font leur arrivée. Il s’agit d’Eliot Larouche, Justin Tremblay, Jean-Félix Gagné et William Girard. Loïc Gagnon, Lorenzo Gauthier et Laurence Foster passent, quant à eux, au niveau collégial.

Les nouveaux Nord-Côtiers pratiqueront davantage à Baie-Comeau, parfois tous ensemble, soit des joueurs d’Havre-St-Pierre à Sacré-Cœur. Quant aux matchs, l’équipe de la Côte-Nord affrontera celles de la ligue du Saguenay.

Inscriptions

Au niveau des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, la saison débutera sous peu. La période d’inscription est officiellement terminée et les bénévoles en sont maintenant à former les équipes, selon le nombre de joueurs.

« Tout découle des inscriptions, indique Claudine Roussel. On décide combien d’équipes nous aurons selon la catégorie. Ensuite, on organise les camps de sélection et on assigne les entraîneurs. » Les sélections se tiendront à la fin septembre.

L’Académie de hockey battra son plein cette semaine à l’aréna de Forestville. Les hockeyeurs bénéficieront pour une deuxième année d’enseignements de qualité par des instructeurs d’expérience.

Sa popularité démontre bien sa raison d’être, selon la porte-parole. « On a eu encore plus d’inscriptions que lors de la première édition en 2022. Ceux qui ne l’avaient pas fait l’avaient regretté. »

Pour ce qui est des tournois, la saison commencera du 22 au 26 novembre à Port-Cartier. Quelques petits changements sont à l’horaire. Le tournoi de Forestville sera de retour en mars et celui des Escoumins est retardé d’une semaine, soit du 18 au 21 janvier.